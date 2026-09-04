Informe final de la MOE de la Unión Europea desmintió a Petro tras negar que hubo “voto fusil” en las elecciones

En un contundente informe final presentado recientemente por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), en Bogotá, el organismo internacional desmintió la existencia del denominado “voto fusil” durante las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.
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La misión concluyó que los comicios transcurrieron dentro de un marco de normalidad institucional y que “en ningún momento hemos visto en riesgo las elecciones en Colombia”, echando a la tierra una de las narrativas centrales más proclamadas por el expresidente Gustavo Petro tras los resultados de la votación.