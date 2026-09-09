Colombia habría perdido capacidades para anticipar las amenazas en contra del Estado. Esto quiere decir que su capacidad para producir análisis de inteligencia estratégica registró una fuerte reducción durante el último año del Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según información entregada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) al Congreso, la entidad pasó de elaborar 259 productos de inteligencia en 2024 a 146 durante 2025, lo que representa una disminución cercana al 44 %. El dato fue conocido a raíz de un derecho de petición enviado a esa entidad por el representante a la Cámara Juan Manuel Londoño Jaramillo (Partido Conservador) y abre interrogantes sobre el funcionamiento de una institución, cuya tarea principal es identificar con anticipación amenazas y riesgos que puedan afectar la seguridad nacional. Le puede interesar: Jorge Andrés Zuluaga, general (r) y cerebro de la Operación Jaque, sería el nuevo director de la DNI. La evolución de las cifras, recogidas por el diario El Tiempo, muestra una tendencia a la baja. En 2023 se registraron 199 productos, cifra que aumentó hasta 259 en 2024. Sin embargo, en 2025 el número descendió de manera considerable a 146. Entre tanto, durante el primer semestre de 2026 fueron reportados otros 76 productos, por lo que, de mantenerse esa tendencia, el resultado anual sería semejante al obtenido el año pasado.

La inteligencia estratégica cumple una función diferente a la de las operaciones dirigidas contra objetivos concretos. Su propósito consiste en analizar fenómenos de mayor alcance y proyectar escenarios que permitan al Gobierno tomar decisiones antes de que una amenaza se convierta en una crisis o se lleve a cabo. Entre los asuntos que pueden ser objeto de estos estudios están la expansión del tráfico de drogas, las transformaciones de los grupos armados ilegales, las economías ilícitas y otros factores capaces de afectar la estabilidad del país. Cabe resaltar que en el Gobierno Petro la DNI estuvo al mando de exguerrilleros del M-19, empezando por Manuel Antonio Casanova (2022–2024), Carlos Ramón González (2024), Jorge Alberto Lemus (2024–2026) y René Guarín Cortés (2026). La información suministrada por la DNI enumera diferentes resultados de gestión, entre ellos la cooperación con organismos de inteligencia de 37 países, presencia en 17 sectores administrativos y la atención de miles de solicitudes relacionadas con ciberseguridad. Sin embargo, no establece una relación directa entre esos logros y la disminución registrada en la producción de análisis estratégicos.

Vale recordar que la Ley 1621 de 2013 establece mecanismos de protección para información cuya divulgación pueda comprometer la seguridad nacional, por lo cual no se puede conocer en detalle cada actividad de inteligencia. Aun así, la DNI reconoce que enfrenta desafíos relacionados con la actualización tecnológica, la formación de personal especializado y el procesamiento de grandes cantidades de información. La entidad también señaló en su respuesta al derecho de petición que hay avances en modernización de infraestructura, almacenamiento de datos y sistemas de alta disponibilidad. Pero advirtió que esos procesos todavía se encuentran en desarrollo y el documento entregado al Congreso no precisa si las limitaciones mencionadas tuvieron alguna incidencia en la caída de los productos estratégicos.

Otro factor que pudo demandar recursos institucionales fue la intervención sobre los archivos reservados del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En cumplimiento del Decreto 1400 de 2025, la DNI participó en labores de anonimización de información sensible contenida en documentos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados. Para junio de 2026, la entidad reportaba más de 16.700 datos anonimizados, es decir, desclasificados. Esa caída en la elaboración de informes de seguridad para anticipar amenazas coincide con un periodo de tiempo en el que Colombia vivió crisis de seguridad relacionadas con la expansión de estructuras armadas ilegales con capacidad de hacer paros, enfrentamientos, atentados terroristas y hasta un magnicidio en Bogotá (el asesinato de Miguel Uribe Turbay). Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con la inteligencia estratégica en Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro? La producción de inteligencia estratégica de la DNI cayó de 259 productos en 2024 a 146 en 2025, una reducción cercana al 44 %. La entidad no estableció públicamente una causa concreta para explicar esa disminución. ¿Para qué sirve la inteligencia estratégica de la DNI en Colombia? La inteligencia estratégica permite identificar riesgos y amenazas de largo alcance para orientar decisiones del Gobierno colombiano. Analiza fenómenos como narcLa DNI recopila, procesa y analiza información relacionada con amenazas y riesgos para Colombia. Gran parte de sus actividades está protegida por reserva legal, por lo que el público no puede acceder a todos sus informesotráfico, grupos armados, economías ilegales y posibles escenarios que puedan afectar la seguridad nacional. ¿Qué hace la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y cómo se pueden conocer sus informes? La DNI recopila, procesa y analiza información relacionada con amenazas y riesgos para Colombia. Gran parte de sus actividades está protegida por reserva legal, por lo que el público no puede acceder a todos sus informes ni conocer detalles operativos. ¿Qué consecuencias puede tener la reducción de los informes de inteligencia estratégica en Colombia? Una menor producción de análisis estratégicos podría limitar la capacidad del Estado para anticipar amenazas y tomar decisiones preventivas. Sin embargo, las cifras disponibles no permiten determinar por sí solas cuánto afectó esta reducción las capacidades de seguridad nacional.