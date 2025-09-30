x

¿Quiere aprender inglés? Así puede hacerlo de forma gratuita en las bibliotecas de Medellín

Aprender inglés en Medellín ahora es gratis. Descubra cómo inscribirse en los Clubes de Inglés en bibliotecas públicas y practique el idioma en comunidad.

  Hay 13.000 cupos disponibles para participar en los Clubes de Inglés. FOTO: Getty
    Hay 13.000 cupos disponibles para participar en los Clubes de Inglés. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Medellinglish es un programa de la Alcaldía de Medellín que busca formar en esta lengua extranjera a aquellos que deseen aprender un nuevo idioma. Como parte de esta iniciativa, en octubre comenzarán los Clubes de Inglés, una estrategia que se llevará a cabo en las bibliotecas públicas de la ciudad.

Esta estrategia es completamente gratuita y no tiene el modelo tradicional de una clase de idiomas. La idea de estos espacios es que los inscritos se reúnan a conversar de diversos temas como música, cine, televisión o de lo que ocurre cada día en Medellín, con el fin de que cada sesión proporcione herramientas útiles para los participantes.

En el primer semestre del 2025, Medellinglish realizó su primera convocatoria para enseñarles a jóvenes y adultos inglés de forma gratuita en modalidad virtual y presencial. En alianza con la Universidad EAFIT, el programa contó con 10.787 postulaciones para los 4.000 cupos disponibles. Las personas seleccionadas tendrán un ciclo formativo de casi cinco meses, el cual terminará en la semana del 13 de diciembre.

En esta ocasión, la institución encargada de la enseñanza será el Centro Colombo Americano y con esta estrategia se espera llegar a 1.300 personas.

¿Cómo inscribirse en los Clubes de Inglés gratuitos de Medellín?

Los clubes estarán divididos en tres grupos, según la edad de los participantes: de 12 a 17 años, de 18 a 34 y mayores de 35. Estos espacios ofrecerán programación en distintos horarios, de martes a domingo, para que los estudiantes tengan múltiples opciones de participación.

Además, se llevarán a cabo en 12 bibliotecas distribuidas en 10 de las 16 comunas y en 3 de los 5 corregimientos de Medellín. Los lugares son:

- Parque Biblioteca Gabriel García Márquez (Comuna 6 – Doce de Octubre).

- Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave (Comuna 13 – San Javier)

- Parque Biblioteca Fernando Botero (Corregimiento San Cristóbal)

- Parque Biblioteca de Belén (Comuna 16 – Belén)

- Biblioteca Pública La Floresta (Comuna 12 – La América)

- Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla (Comuna 7 – Robledo)

- Parque Biblioteca Nuevo Occidente Lusitania (Corregimiento San Cristóbal)

- Parque Biblioteca José Horacio Betancur (Corregimiento San Antonio de Prado)

- Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo (Comuna 15 – Guayabal)

- Parque Biblioteca León de Greiff (Comuna 8 – Villa Hermosa)

- Biblioteca Pública Piloto (Comuna 11 – Laureles-Estadio)

- Biblioteca Pública Escolar Santa Cruz (Comuna 2 – Santa Cruz)

Aliado: Centro Colombo Americano – Sede Centro (Comuna 10 – La Candelaria)

Las sesiones comenzarán la primera semana de octubre. Si quiere participar en los Clubes de Inglés, todo lo que tiene que hacer es inscribirse en este enlace.

Preguntas sobre la nota:

¿Dónde inscribirse a los Clubes de Inglés en Medellín?
La inscripción se hace en línea a través de la Alcaldía de Medellín. Es gratuita y los cupos son limitados.
¿Qué edad debo tener para participar en los Clubes de Inglés?
Existen grupos para jóvenes de 12 a 17 años, adultos de 18 a 34 y mayores de 35 años.
¿Cuándo comienzan los Clubes de Inglés en Medellín?
Las sesiones arrancan en la primera semana de octubre de 2025 en 12 bibliotecas públicas de la ciudad.
