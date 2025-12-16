Así influye la inteligencia artificial en las decisiones de compra de los consumidores

La Navidad es la época del año en que más sube el consumo: regalos, comidas, viajes y demás, hacen parte de los deseos de los consumidores en fin de año. La cuestión es que la llegada de la inteligencia artificial está jugando un papel importante como asistidor de consumo, pero también como una tecnología que genera deseos de compra en las personas.
Y qué mejor periodo para analizar esa premisa que la época navideña. Algunos estudios apuntan a que más allá del impulso tradicional de fin de año, el comportamiento del consumidor muestra señales claras de racionalidad, anticipación y búsqueda de valor real.
De acuerdo con el reporte Consumers Are Rewriting the Rules of Year-End Sales Events de Boston Consulting Group (BCG), el comprador actual llega mejor preparado a la temporada navideña.
El estudio revela que el 60% de los consumidores en Latinoamérica comenzó a buscar ofertas desde octubre o inicios de noviembre, mientras que el 31% llega a las jornadas comerciales con claridad sobre la marca y el producto que va a comprar.
Además, el 77% de los compradores pospone adquisiciones a lo largo del año con el objetivo de aprovechar descuentos en estas fechas, y el 40% planea utilizar opciones de pago flexibles como buy now, pay later. Para BCG, la percepción de una “buena oferta” se ubica en descuentos iguales o superiores al 30%, un umbral que se convierte en referencia clave para los comercios durante la Navidad.
En Colombia la situación no es diferente, el centro de datos Raddar asegura que el consumo de los hogares se dispara hasta un 40% más en diciembre, con gastos como regalos, decoración, celebraciones y vacaciones.