Revista Time elige a los “Arquitectos de la IA” como Persona del Año 2025: quiénes son y por qué

La icónica revista Time sorprendió en su edición de cierre de año al designar como Persona del Año 2025 a un colectivo que bautizó como los "Arquitectos de la IA". Se trata de un grupo reúne a los principales empresarios responsables de impulsar el desarrollo, expansión y adopción masiva de la inteligencia artificial, una tecnología que sin duda hoy marca la agenda económica, política y social del mundo. A diferencia de años anteriores, Time optó por reconocer a múltiples figuras al considerar que el mayor cambio contemporáneo no se origina en un individuo, sino en un ecosistema de innovación que ha transformado industrias enteras y redefinido la relación entre humanos y máquinas.

En palabras de la reconocida revista, estos líderes “están diseñando la infraestructura sobre la cual se apoyará la sociedad futura”. Y no es para menos, no solo en Colombia, sino a nivel global la IA ha robado titulares una y otra vez, dado a su rápido avance.

¿Quiénes son los arquitectos de la IA de Time?

Los “Arquitectos de la IA” de Time incluyen a Sam Altman, el estadounidense de 40 años es el CEO de OpenAI y creador del ChatGPT, además de ser uno de los inversionistas más influyentes de Silicon Valley. Aunque no posee acciones directas en OpenAI, su fortuna estimada en 2.100 millones de dólares, según Forbes. Su riqueza proviene de inversiones en empresas como Stripe y Reddit.

Otro de los personajes que se aprecian en la portada de la revista es el conocido Elon Musk, el empresario de 54 años es el líder de Tesla, SpaceX y la compañía de inteligencia artificial xAI, por la cual se llevó el reconocimiento. Su patrimonio es de 491.700 millones de dólares, lo que lo convierte en el hombre más rico del mundo, con aspiraciones de superar el billón de dólares gracias a la valorización de SpaceX. En la foto también se ganó un espacio Jensen Huang, el fundador y CEO de Nvidia. Bajo su liderazgo, esa compañía alcanzó una valoración récord de más de 4,15 billones de dólares, lo que catapultó su fortuna personal a niveles que lo ubican entre los ocho hombres más ricos del planeta. No se podía quedar por fuera Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y hoy líder de Meta, una de las compañías que ha sabido aprovechar la IA para impulsar su emporio de redes sociales. En la foto también figuran Lisa Su (AMD), Demis Hassabis (DeepMind), Dario Amodei (Anthropic) y Fei-Fei Li (Stanford). Algunos impulsan el desarrollo de modelos generativos de gran escala. Otros construyen el hardware especializado que permite entrenar sistemas avanzados. Otros lideran la investigación académica y ética que busca establecer límites y usos responsables. La diversidad de perfiles es, según expertos del sector, evidencia de que la inteligencia artificial "no es obra de una sola mente, sino de un ecosistema completo capaz de acelerar la innovación a un ritmo sin precedentes".

Un reconocimiento cargado de simbolismo y debate

La elección del colectivo no solo destaca sus aportes tecnológicos; también tiene un fuerte componente simbólico. Time utiliza la palabra "arquitectos" para subrayar que estas personalidades diseñan las bases de la sociedad del futuro. La inteligencia artificial pasó de ser un experimento académico a convertirse en un motor de productividad, un catalizador de debates éticos y un punto de tensión geopolítica comparable, según analistas, "a la capacidad disruptiva de las armas nucleares". Sin embargo, el anuncio también alimentó controversias. De hecho, diversos críticos advierten que la creciente concentración de poder tecnológico en pocas empresas plantea riesgos de monopolio, brechas sociales y falta de regulación. Otros sectores consideran que el reconocimiento es justo, ya que visibiliza a quienes han permitido que la inteligencia artificial llegue a millones de usuarios mediante aplicaciones educativas, herramientas creativas y soluciones empresariales. La portada de Time, según la propia revista, busca invitar a una reflexión crucial: "¿quién controla el futuro cuando la inteligencia artificial se convierte en protagonista?".

Un hito cultural en un año dominado por la inteligencia artificial