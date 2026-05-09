Este ha sido un sábado de intermitencia en el Túnel de Oriente: ¿qué pasó?

La movilidad en el Túnel de Oriente ha presentado múltiples afectaciones este sábado 9 de mayo debido a accidentes de tránsito, vehículos varados y actividades constructivas que obligaron a cierres parciales y totales en distintos momentos del día.

La primera emergencia se registró hacia las 8:51 de la mañana, cuando la concesión informó el cierre total del corredor vial en ambos sentidos por un accidente de tránsito ocurrido dentro del túnel. En el choque estuvieron involucrados un bus, un camión y un vehículo particular, según reportes.

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La situación generó congestión vehicular y largas filas tanto para quienes se desplazaban hacia el Oriente antioqueño como para los usuarios que buscaban llegar al aeropuerto internacional José María Córdova. Como ruta alterna, las autoridades recomendaron utilizar la variante Las Palmas.

Una hora después, el paso fue restablecido y la circulación comenzó a normalizarse. Sin embargo, durante el resto de la jornada continuaron las novedades operativas en el corredor.

Hacia las 2:46 de la tarde, la concesión reportó un nuevo cierre en ambos sentidos debido a actividades constructivas controladas en el Túnel Seminario 2. Según la información oficial, la medida hacía parte de trabajos programados y de protocolos de seguridad para garantizar el desarrollo de las obras.

Más tarde, sobre las 4:36 p. m., se registró nuevamente movilidad reducida en sentido Medellín – Rionegro por otro accidente de tránsito al interior del túnel. Las autoridades recomendaron transitar con precaución y conservar la distancia entre vehículos mientras se atendía la situación.

Finalmente, hacia las 4:55 de la tarde, la concesión confirmó la reapertura total del corredor en sentido Medellín – Rionegro y el restablecimiento de la movilidad. Durante la jornada también se reportaron dos vehículos varados, lo que contribuyó a las intermitencias en el tránsito.