José David Lozano: del sobrepeso al éxito en el baloncesto profesional; llegó a pesar 131 kilos

José David Lozano Toro cambió el fútbol por el baloncesto, pero su mayor reto no fue ese, sino vencer su propia condición física. El exdefensor central de divisiones menores de Envigado, que llegó a pesar 131 kilos, relata cómo la Liga de Desarrollo de 2018 fue el punto de quiebre para entender que, para alcanzar el profesionalismo en el baloncesto, debía transformar su cuerpo tanto como sus hábitos de vida.

José mide 1,90 metros y siempre, desde pequeño, ha sido de contextura gruesa; por eso, tal vez, nunca fue consciente de su gran tamaño. “Yo siempre he sido musculoso y de buen peso, y por eso, cuando tenía 131 kilos, no me veía ni me sentía tan pesado, porque siempre he tenido brazos gruesos, espalda ancha y piernas gruesas”, recuerda Lozano, quien en 2013 tuvo una primera oportunidad de llegar al baloncesto profesional con Academia de la Montaña, pero su paso por el equipo fue corto.

Aunque nunca dejó de jugar, no lo hacía tan profesionalmente como en la actualidad, pues combinaba sus estudios de psicología con entrenamientos dos veces a la semana, pero no hacía gimnasio y tenía cargas muy suaves de preparación, lo que ayudó a que su peso fuera creciendo sin control.

Reflexiona que llegó a los 131 kilos por falta de entrenamiento y malos hábitos alimenticios: “Me gustaba mucho la comida chatarra, tenía trabajos nocturnos y hacía poco ejercicio, una combinación que llevó a que mi cuerpo acumulara ese peso. Además, en 2018 tuve un trabajo de oficina que me llevó a vivir momentos de mucha ansiedad, la cual desfogué con la comida”.

Pero ese año también fue el momento del cambio de mentalidad, todo gracias a que empezó a entrenar con Romario Roque, quien se convirtió no solo en su gran amigo, sino en un ejemplo de disciplina, constancia y dedicación. Fue allí cuando José David reconoció que tenía obesidad y arrancó un proceso con el nutricionista Wilson Rave y el entrenador Michael López, quienes, además de ayudarle con el tema de la alimentación lo guiaron sobre cómo ejecutar los planes de entrenamiento para bajar de peso y mejorar su condición física.

No fue fácil, porque cuando decidió hacer su cambio llegó la pandemia del covid-19 y José palpó de lo que realmente es capaz. Reconoció que su mentalidad es fuerte, que su carácter lo podía llevar a lograr lo que se propone, y fue así como empezó el trabajo que, en dos meses, lo llevó a perder entre 10 y 12 kilos. Luego, en seis meses, ya había bajado 21 kilos.

Más que quitar comida, lo que aprendió con Wilson fue a comer bien: manejar las cantidades de proteínas, carbohidratos y dulces; saber cuántas calorías consumía al día para poder perder peso. Durante la pandemia logró llegar a un peso de 96 kilos, combinando los cuidados con la comida con mucho trabajo físico, gimnasio y circuitos de ejercicios que aprendió a desarrollar con videos de un programa de acondicionamiento físico por televisión.

Luego de la pandemia aparecieron las oportunidades para jugar. Con un José más rápido, con menos peso y una mentalidad arrolladora, su primer equipo profesional fue de nuevo Academia de la Montaña en 2020; al año siguiente pasó a Sabios de Manizales, luego llegó a Motilones de Cúcuta y también estuvo con Cafeteros de Armenia. Jugó en Búcaros y aterrizó en Titanes, equipo con el que estuvo durante tres años, ganando sus primeros cuatro títulos profesionales, para luego, en 2024, volver a Motilones, donde sumó otro título, y en 2025 regresó a Medellín y se unió a Paisas, con el cual sumaría dos coronas más a su palmarés.

José, quien nació en Bogotá, ha vivido en Medellín (sus padres son paisas) y también en la Costa; en cada región ha estado por temporadas diferentes. Su niñez transcurrió entre Bogotá y Medellín; en su adolescencia regresó a la capital de la República y, además, vivió en Estados Unidos.

Hizo parte de la Liga de Cundinamarca y, así mismo, ha sido Selección Antioquia bajo la orientación de Luis Fernando Lopera, con quien se encontró mientras realizaba sus estudios en la Universidad San Buenaventura; con él mejoró todo el tema táctico del baloncesto.

Ahora José, quien es el capitán de Paisas, además de bajar de peso, se ha consolidado como uno de los colombianos más ganadores de la Liga Profesional con siete coronas, superado solo por Soren de Luque (9) y Jhon “Chiquillo” Hernández (11 títulos).

Actualmente pesa 99 kilos; quisiera mantenerse en 94 o 95, como cuando estuvo en Motilones, pero lo importante es que se siente bien, con nuevos sueños. Al hablar de un día normal, apunta que dedica entre cinco y seis horas al entrenamiento, lo que, combinado con sus nuevos hábitos alimenticios, le permite mantenerse competitivo.

José ha empezado a alimentar la idea de dejar el baloncesto profesional. A sus 33 años considera que ha llegado el momento de cumplir otras metas; por eso, con el quinteto antioqueño está viviendo, posiblemente, su adiós del básquet competitivo, pero sin dejarlo del todo, porque quiere especializarse en Psicología Deportiva, ojalá fuera del país.

El sueño del tricampeonato

¿Cómo ve al equipo actual?

“Es un equipo joven que le dio la oportunidad a varios jugadores del ámbito regional, pero vienen en el proceso del año pasado. Ellos, unidos a los extranjeros, que también son jóvenes, se están fortaleciendo con la experiencia de Michael Jackson, Andrés Millán y la mía. Creo que vamos por buen camino, creciendo, y solo nos falta forjar el hábito de ganar, porque somos un equipo con mucho talento y profundidad”.

¿Siguen con el sueño del tricampeonato?

“El objetivo se puede lograr. Tenemos un equipo con mucho talento, y al profe le gusta un equipo joven que defienda y corra. Por eso, cuando logramos hacer lo que él quiere, llegamos a las victorias; lo hicimos con Caimanes en Villavicencio y en casa ante Motilones, Piratas y Cimarrones. Solo hay que ser disciplinados para cumplir con la táctica que ejecuta el profe y crear el hábito de ganar, como lo habíamos hecho el año pasado, porque ganar también debe ser un hábito”.

Dos victorias y el paso a semifinales

El quinteto de Paisas logró tres victorias en línea que le permitieron ascender a la segunda casilla de la Liga Profesional y, por tercer torneo consecutivo, clasificó a la semifinal de manera anticipada. Las victorias 99-82 ante Piratas y la doble celebración contra Cimarrones del Chocó por 116-89 y 86-79 les permitieron a los dirigidos por Juan Manuel Nardini llegar a 23 puntos, superados únicamente por Toros del Valle, que tiene 26 unidades.