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Inundaciones en Medellín: limpian cinco soterrados y avanzan en mantenimiento de otros 10

La Alcaldía puso en marcha un plan de mantenimiento en 14.650 metros cuadrados de infraestructura vial para evitar taponamientos durante la temporada de lluvias. Las labores se realizan en horario nocturno y se extenderán hasta el 4 de noviembre.

  • La estrategia, liderada por el Distrito y con el apoyo de diferentes entidades, comprende cerca de 14.650 metros cuadrados de infraestructura vial. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
    La estrategia, liderada por el Distrito y con el apoyo de diferentes entidades, comprende cerca de 14.650 metros cuadrados de infraestructura vial. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 28 minutos
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Con la llegada de nuevos episodios de lluvias, Medellín puso en marcha un plan de mantenimiento preventivo en 15 soterrados viales para reducir el riesgo de inundaciones y evitar que las obstrucciones en los sistemas de drenaje afecten la movilidad.

De los puntos priorizados, cinco ya fueron intervenidos mediante jornadas de limpieza, inspección y mantenimiento.

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La estrategia, liderada por el Distrito y con el apoyo de diferentes entidades, comprende cerca de 14.650 metros cuadrados de infraestructura vial.

El propósito es garantizar que el agua lluvia pueda circular y evacuarse adecuadamente, en especial en corredores donde una acumulación de residuos podría dificultar el tránsito y aumentar los riesgos para conductores y peatones.

Las intervenciones se desarrollan cada tres meses como parte de las acciones de prevención del riesgo y adaptación al cambio climático. Según la alcaldía, las jornadas actuales se extenderán hasta el 4 de noviembre y se realizan durante la noche para reducir las afectaciones a la movilidad.

¿Cuáles son los soterrados de Medellín que ya fueron intervenidos?

La primera fase del plan incluyó cinco soterrados viales de la ciudad: soterrado de Villanueva (intervención en ambos sentidos), soterrado de La Alpujarra, soterrado de Los Músicos y soterrado de Suramericana.

A su vez, las jornadas contemplan distintas tareas para mejorar el funcionamiento de los sistemas de drenaje y mantener despejadas las superficies viales.

Entre las actividades están la revisión, limpieza y desobstrucción de sumideros, cárcamos y redes de drenaje, además de la recolección y disposición adecuada de residuos sólidos. También se realizan barridos manuales y mecánicos de las superficies y labores de mantenimiento de los sistemas de iluminación.

Mario Ramírez, subsecretario de Gestión Ambiental de Medellín, explicó que los trabajos nocturnos permiten avanzar en el mantenimiento sin generar mayores contratiempos en los desplazamientos por la ciudad.

Alcaldía hace llamado a no arrojar basura en las calles

Además de las intervenciones técnicas, la alcaldía pidió a los ciudadanos evitar arrojar papeles, vasos plásticos y otros residuos al suelo.

El llamado apunta a prevenir que estos elementos lleguen a los drenajes y bloqueen el paso del agua. Por eso, se insistió en que el cuidado de la infraestructura también depende de los hábitos de quienes utilizan el espacio público.

Aunque la limpieza periódica permite retirar los residuos acumulados, mantener despejadas las calles contribuye a disminuir la presión sobre los sistemas de drenaje cuando se registran aguaceros.

Entérese: En Medellín hubo más de 12 horas continuas de lluvias; este es el pronóstico del Siata hasta el viernes

Las intervenciones se coordinan mediante el Comité Temático Interinstitucional de Aseo y Ornato, integrado al Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (Sigam).

En las jornadas participan Empresas Públicas de Medellín (EPM), Emvarias, las secretarías distritales de Medio Ambiente, Infraestructura Física y Movilidad, la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos y la Policía Nacional.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Medellín está interviniendo 15 soterrados viales?
La Alcaldía de Medellín puso en marcha un plan de mantenimiento preventivo para reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias. Las labores buscan evitar obstrucciones en los sistemas de drenaje y prevenir afectaciones a la movilidad y la seguridad de conductores y peatones.
¿Cuáles son los soterrados de Medellín que ya fueron limpiados?
De los 15 soterrados priorizados, cinco ya fueron intervenidos: el soterrado de Villanueva, en ambos sentidos, y los soterrados de La Alpujarra, Los Músicos y Suramericana.
¿Cuántos metros cuadrados de infraestructura vial serán intervenidos?
El plan contempla el mantenimiento de aproximadamente 14.650 metros cuadrados de infraestructura vial, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los sistemas de drenaje y facilitar la evacuación del agua lluvia.
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