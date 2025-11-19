Con una inversión de 3,3 millones de euros buscan impulsar los empleos verdes en Colombia

Una inversión de 3,3 millones de euros respaldará la estrategia que la Alianza Empleos Verdes comenzó a implementar en el país, con el propósito de ampliar oportunidades laborales y promover empleos dignos, sostenibles e inclusivos. El proyecto que está apoyado por la Unión Europea y ocho fundaciones empresariales, tiene como meta llegar a más de 2.000 personas, acompañar a 100 empresas y articular a 200 líderes locales en 28 municipios de Antioquia, Caldas y Valle del Cauca.

El programa prioriza a jóvenes, mujeres en toda su diversidad, personas con discapacidad y ciudadanos en procesos de reincorporación, poblaciones que históricamente han enfrentado mayores barreras de acceso al mercado de trabajo.

Y es que la Alianza reúne a la Unión Europea ya las fundaciones Berta Martínez, Conconcreto, Greenland, Haceb, HIAS Colombia, Imusa, Mineros y Uniban, que trabajarán en coordinación con gobiernos locales, gremios, instituciones educativas y empresas. El objetivo es fortalecer el talento humano desde los territorios y facilitar la transición hacia modelos productivos más sostenibles.

Durante el lanzamiento,El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, señaló que el apoyo se enmarca en Global Gateway, la estrategia de inversión sostenible del bloque europeo. Según explicó, la cooperación busca avanzar hacia “una transición justa que combine productividad, inclusión y sostenibilidad ambiental”.

