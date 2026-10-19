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Investigan extraña muerte de consultor puertorriqueño en un hotel de Laureles, Medellín: ¿qué fue lo que pasó?

El caribeño, de 53 años, fue encontrado dentro de la habitación del hotel donde se hospedaba, luego de que estuviera desaparecido desde el sábado. Van cuatro este mes en el Valle de Aburrá.

  • Dentro de este hotel del barrio Laureles, de Medellín, fue encontrado sin vida el puertorriqueño Gustavo Javier Rodríguez Meléndez, de 53 años. FOTO: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ
    Dentro de este hotel del barrio Laureles, de Medellín, fue encontrado sin vida el puertorriqueño Gustavo Javier Rodríguez Meléndez, de 53 años. FOTO: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

Publicado hace 58 minutos Actualizado hace 57 minutos
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Un puertorriqueño, que había llegado el pasado viernes a Medellín, fue encontrado sin vida en un hotel del barrio Laureles en la mañana de este lunes. Según sus allegados, no tenían pistas de su paradero desde el pasado sábado, cuando se intentaron contactar con él, pero no respondía a los mensajes ni a las llamadas.

El hallazgo de este extranjero, identificado como Gustavo Javier Rodríguez Meléndez, se produjo a las 9:00 de la mañana de este lunes en el establecimiento ubicado en la carrera 71A con la circular 5, en este barrio del occidente de Medellín, donde este extranjero se había hospedado en sus anteriores visitas.

La persona que se preocupó por su fallecimiento fue el conductor que se había acostumbrado a transportarlo cada que venía a Medellín, algo que había ocurrido en cinco oportunidades en el último año, de acuerdo con las autoridades.

Cuando esta persona se contactó con este consultor de tecnología, de 53 años, el pasado sábado, no tuvo respuesta. Sin embargo, supuso que estaba ocupado o descansando. La preocupación aumentó en la noche del domingo, cuando Rodríguez Meléndez continuaba sin responder a las comunicaciones.

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Ante esto, el conductor habló con el administrador del hotel y ante esta situación decidieron abrir la habitación donde se encontraba hospedado este isleño. Al ingresar, lo encuentran tendido en su cama, sin signos vitales.

Los agentes del CTI de la Fiscalía acudieron al sitio para realizar las labores judiciales y en las mismas se pudo establecer que no tenía signos de violencia aparentes.

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Ante esto, dejaron su muerte por establecer, con el fin de que en Medicina Legal se pueda establecer si el fallecimiento se dio por temas de salud o si se debió a otros factores como alguna sobredosis o una situación no evidente en las primeras inspecciones.

Rodríguez Meléndez es el cuatro extranjero muerto en este mes en el Valle de Aburrá en diversas circunstancias. El primero fue el estadounidense Jarals Marvin Soucy, de 78 años, a quien encontraron muerto en su casa en el barrio La Magnolia, de Envigado, con una bolsa en su cabeza.

Las otras dos víctimas se presentaron dentro del festival Electric Daisy Carnival (EDC) que se realizó en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot el 10 y 11 de octubre. El primero fue el costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, y el segundo fue el indio-británico Ajay Bhatnagar, de 51 años, ambos por aparente sobredosis.

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En lo que va corrido del año, se estima que 25 extranjeros han muerto en el área metropolitana en diversas circunstancias. De ellos, tres se han confirmado como homicidios, mientras que los restantes fueron mediante suicidios, sobredosis y temas de salud.

Bloque de preguntas y respuestas:

1. ¿Quién era el puertorriqueño encontrado muerto en un hotel de Laureles, Medellín?
El hombre fue identificado como Gustavo Javier Rodríguez Meléndez, un consultor de tecnología de 53 años que había llegado a Medellín el viernes anterior a su fallecimiento y se había hospedado en un hotel del barrio Laureles.
2. ¿Dónde y cuándo encontraron muerto a Gustavo Javier Rodríguez Meléndez?
El cuerpo fue encontrado a las 9:00 a. m. del lunes en una habitación de un hotel ubicado en la carrera 71A con circular 5, en el barrio Laureles, al occidente de Medellín.
3. ¿Qué se sabe sobre las circunstancias de la muerte del ciudadano puertorriqueño en Medellín?
El hombre fue encontrado tendido en su cama, sin signos vitales. Durante la inspección inicial, los agentes del CTI de la Fiscalía no encontraron signos aparentes de violencia, por lo que la causa de la muerte quedó por establecer.
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