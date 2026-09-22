El ‘chicharrón’ de los $630.000 millones que dejó Petro en ISA, ¿qué van a hacer con él?

La “nube soberana”, el proyecto con el que Gustavo Petro pensó disputarles a Elon Musk y a Mark Zuckerberg la propiedad del conocimiento humano, está bajo la lupa por partida doble.
En una sesión de agosto, la Junta Directiva de ISA revisó el contrato de $630.000 millones con el que el Ministerio de Ciencia encargó a Internexa, su filial de telecomunicaciones, el proyecto de la “nube soberana”. Que consiste en crear infraestructura y talento de alto rendimiento para sistemas de Inteligencia artificial.
La Junta discutió dos decisiones. La primera, remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación. La segunda, echar para atrás el negocio, porque podría perjudicar a la empresa.
Y como si fuera poco, la semana pasada, tras conocerse la auditoría forense de Ecopetrol quedó también en entredicho el proyecto BioNube, un programa complementario al anterior, y valorado en 80 millones de dólares, cerca de 300.000 millones de pesos. Este proyecto surgió de una visita del entonces presidente Gustavo Petro a Emiratos Árabes Unidos en la que llegó a un acuerdo con el gobierno de ese país, para instalar tres centros de datos estratégicos en Colombia, incluido uno en Santa Marta, con la idea de guardar y procesar la información estatal en el país, como parte de su apuesta por la inteligencia artificial.
Según la Presidencia, esa inversión se destinaría a infraestructura de conectividad y energía, y los centros los construirían y operarían empresas emiratíes en alianza con organizaciones colombianas.
Es decir, son dos componentes de un mismo proyecto de gestión de datos y de Inteligencia Artificial que el discurso oficial mezcló bajo el nombre de BioNube. Juntos suman cerca de $1 billón de pesos, a los que el gobierno de Gustavo Petro les puso el acelerador el año pasado y ahora parecen estar en la cuerda floja.
Si los casos llegan a la Fiscalía, se trasladaría el caso del terreno corporativo al penal. Además indicaría que, a juicio del máximo órgano de gobierno de la compañía, lo ocurrido va más allá de diferencias internas de criterio.
Puede leer: Consejo de Estado declara improcedente tutela de Jorge Andrés Carrillo y mantiene nulidad de su elección en ISA