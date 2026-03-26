ISA eligió su nueva junta directiva en medio de fuertes cuestionamientos a Ricardo Roa, con 27% de abstención

La Asamblea General de Accionistas de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) oficializó la elección de su Junta Directiva para el periodo desde abril de 2026 hasta marzo de 2028.
Tal como se anticipaba por su participación accionaria, Ecopetrol mantuvo una posición dominante en el órgano directivo. Cabe recordar que Ecopetrol posee una participación accionaria del 51,4% en ISA (Interconexión Eléctrica S.A.). Es decir, 569,472,561 acciones de ISA.
La votación reflejó ese control; la plancha fue aprobada con 64% de votos a favor, 7% en contra, 0,005% en blanco y una alta abstención del 27%. Bajo el sistema de cociente electoral, el presidente de la asamblea confirmó la elección de los nueve candidatos propuestos.
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