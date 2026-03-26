ISA eligió su nueva junta directiva en medio de fuertes cuestionamientos a Ricardo Roa, con 27% de abstención

La Asamblea General de Accionistas de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) oficializó la elección de su Junta Directiva para el periodo desde abril de 2026 hasta marzo de 2028. Tal como se anticipaba por su participación accionaria, Ecopetrol mantuvo una posición dominante en el órgano directivo. Cabe recordar que Ecopetrol posee una participación accionaria del 51,4% en ISA (Interconexión Eléctrica S.A.). Es decir, 569,472,561 acciones de ISA. La votación reflejó ese control; la plancha fue aprobada con 64% de votos a favor, 7% en contra, 0,005% en blanco y una alta abstención del 27%. Bajo el sistema de cociente electoral, el presidente de la asamblea confirmó la elección de los nueve candidatos propuestos. Lea más: Presidente de junta de ISA explicó salida de Jorge Carrillo y por qué fue sin justa causa

La nueva junta de ISA.

Así quedó la Junta Directiva de ISA: perfiles y cuotas de poder

La nueva junta quedó conformada por nueve miembros principales: Ricardo Roa Barragán (no independiente, nominado por Ecopetrol), David Alfredo Riaño Alarcón (no independiente, Ecopetrol), Álvaro Torres Macías (no independiente, Ecopetrol), Mónica de Greiff Lindo (no independiente, Ecopetrol), Fabiola Leal Castro (independiente, Ecopetrol). También Germán Arce Zapata (independiente, fondos de pensiones), Astrid Martínez Ortiz (independiente, fondos de pensiones), Juan Pablo Zárate Perdomo (independiente, fondos de pensiones), y Juan Emilio Posada Echeverri (independiente, EPM). En términos de estructura, la junta actual, en la asamblea, precisó que la plancha cumple con la Ley 964 de 2005, incluyendo el requisito de independencia y una participación femenina superior al 30%, anticipándose a estándares regulatorios. Lea aquí: ISA pagará $1.090 por acción y distribuirá $1,2 billones en dividendos a sus accionistas

Evaluación previa: comité avaló idoneidad, pero con matices

Antes de la votación, la secretaria de la Asamblea, Sonia Abuchar, explicó que el Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación evaluó a los candidatos en sesiones del 9 y 16 de marzo de 2026. El análisis incluyó perfiles profesionales, experiencia en juntas, verificación de independencia, inhabilidades, conflictos de interés y posibles sanciones. Para nuevos aspirantes, se sumaron entrevistas con apoyo de la firma Casa Talentos Aristos. Según Abuchar, un elemento central fue el impacto de la sentencia del Consejo de Estado que anuló la elección del anterior presidente de ISA, Jorge Carrillo, por vulnerar el principio de moralidad administrativa. Por eso, el comité concluyó que “la moralidad administrativa (evaluación de actos) y la solvencia moral (evaluación de personas) son conceptos distintos... No existen condenas individuales contra los miembros actuales... Se mantiene la presunción de inocencia”. Con base en esto, la mayoría determinó que los candidatos cumplen los requisitos estatutarios, incluida la solvencia moral. Sin embargo, un miembro del comité se abstuvo por considerar insuficiente el análisis. También se advirtió que Álvaro Torres y Mónica de Greiff no califican como independientes por su paso reciente por la junta de Ecopetrol, en donde es presidente Ricaro Roa, aunque la composición total sí cumple el mínimo exigido. Entérese: Ricardo Roa, el gran ausente de la asamblea de ISA, ¿por qué no fue?

Rechazos en la asamblea: cuestionamientos por solvencia moral

El momento más crítico de la asamblea llegó con las intervenciones de accionistas minoritarios como Julio César Yepes y representantes de accionistas mayoritarios como EPM, que cuestionaron abiertamente la idoneidad de varios candidatos. Por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín (EPM) dejó constancia formal de su preocupación por la inclusión de Ricardo Roa, David Riaño y Fabiola Leal, señalando “serios cuestionamientos públicos” sobre su solvencia moral. Entre los argumentos expuestos está que “Ricardo Roa enfrenta imputación de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias. Ha sido sancionado por el Consejo Nacional Electoral por violación de topes de campaña. Su gestión presenta riesgos reputacionales, según informes externos como Control Risks”. También EPM advirtió que, aunque votó a favor por tratarse de una plancha única, esto no implica respaldo individual a los candidatos cuestionados.

Los accionistas minoritarios, por su parte, centraron su oposición en un punto técnico relacionado con la diferencia entre legalidad y ética corporativa. Sostuvieron que la solvencia moral no se limita a la ausencia de condenas, sino que incluye integridad, rectitud y confianza pública. En ese sentido, cuestionaron que participantes en la elección anulada por el Consejo de Estado sean nuevamente postulados. Además que “existan investigaciones, sanciones o decisiones judiciales que afectan la percepción de integridad, y se repitan prácticas que ya generaron nulidades previas”. Incluso se advirtió que la elección podría derivar en nuevas demandas de nulidad electoral ante el Consejo de Estado.

Asamblea de ISA.