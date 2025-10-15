Israel amenaza con reanudar los combates si Hamás no entrega todos los restos de rehenes

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este miércoles por la noche que Israel reanudará los combates en la Franja de Gaza si Hamás no respeta el acuerdo del cese el fuego, al considerar que el grupo no ha entregado todos los restos de rehenes.
Katz reaccionaba al anuncio del grupo islamista palestino, que afirmó que entregó a Israel los cadáveres de rehenes a los que pudo acceder en la Franja de Gaza, luego de trasladar el miércoles los cuerpos de dos cautivos en el marco del acuerdo de cese el fuego.
El ministro lo consideró como una violación del acuerdo que estipula la obligación de Hamás de “entregar todos los rehenes muertos que tengan”. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el miércoles por la noche que los cuerpos de dos rehenes fueron entregados por la Cruz Roja a las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.
“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, dos ataúdes que contienen los restos de rehenes, entregados a las fuerzas de las FDI y del Shin Bet (servicio de seguridad interior) dentro de la Franja de Gaza”, precisó en un comunicado.
El ejército israelí agregó que los ataúdes estaban en territorio israelí y “se encuentran en camino hacia el Instituto Nacional de Medicina Forense para su identificación”, según un comunicado militar.