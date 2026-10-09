Gobierno de Netanyahu arremete contra Navi Pillay, la nueva Nobel de la Paz que acusó a Israel de genocidio en Gaza

El Gobierno de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, criticó este viernes, 9 de octubre, la concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, de 85 años, al considerar que el reconocimiento legitima el “odio contra Israel”. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí cuestionó la trayectoria de la abogada por su papel al frente de una comisión de investigación de Naciones Unidas que concluyó en septiembre de 2025 que Israel cometió genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza.

En un comunicado publicado en la red social X, la Cancillería israelí acusó a Pillay de participar en una campaña de señalamiento contra el país y rechazó las conclusiones del organismo que presidió entre 2021 y 2025. “Su papel en la implacable demonización de Israel por motivos políticos y en la promoción de la mentira del genocidio habla por sí solo”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores. La entidad también cuestionó la decisión del Comité Nobel y sostuvo que el premio no representa un reconocimiento a la justicia. “Otorgarle el Premio Nobel de la Paz a Pillay no es un reconocimiento de la justicia. Es el uso grotesco de un premio como arma para legitimar el odio y los prejuicios contra Israel”, afirmó. En el mismo pronunciamiento, el Gobierno israelí recurrió a una referencia al régimen nazi para desacreditar el reconocimiento. “Ahora que el comité del Nobel ha premiado la mayor mentira del siglo XXI, Joseph Goebbels seguramente está aplaudiendo desde el infierno”, señaló, en alusión al ministro de Propaganda de la Alemania nazi. Israel ya había rechazado las conclusiones del informe de la comisión de investigación de la ONU, que examinó las causas del conflicto israelí-palestino y las presuntas violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

La controversia por el informe sobre Gaza

La comisión presidida por Pillay concluyó en septiembre de 2025 que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza durante la ofensiva iniciada después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. El panel también señaló al primer ministro Netanyahu, al presidente israelí y al entonces ministro de Defensa por presuntamente “incitar a la comisión de genocidio”. Israel rechazó categóricamente las acusaciones y se negó a colaborar con el organismo desde su creación. La comisión, por su parte, fue objeto de críticas del Gobierno israelí y sus conclusiones no constituyen, por sí mismas, una sentencia judicial. Durante su trabajo, el equipo de Pillay también recopiló información relacionada con las presuntas violaciones del derecho internacional en el conflicto. En 2025, la jurista declaró a la agencia AFP que su comisión había compartido “miles de elementos de información” con los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), que investigan por separado las denuncias relacionadas con la guerra en Gaza. Pillay también afirmó que la responsabilidad por los hechos correspondía al Estado israelí. “La responsabilidad recae en el Estado de Israel”, manifestó en esa entrevista. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Ante las preguntas sobre las conclusiones de la comisión y su relación con el Nobel, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, aclaró que la distinción no supone respaldar jurídicamente la calificación de genocidio. “Es su informe, el informe de la comisión. Por supuesto, confiamos plenamente en su profesionalismo y su integridad, pero se trata del trabajo de una comisión de investigación de la ONU. La decisión corresponderá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). [...] El Comité Nobel no es un tribunal”, explicó a la AFP. Al anunciar el galardón, Frydnes destacó la trayectoria de Pillay y su contribución a la defensa del orden jurídico internacional, en particular, a los esfuerzos para que los responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio comparezcan ante la justicia.

¿Quién es Navi Pillay, la nueva Nobel de la Paz?

Nacida en 1941 en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil, Pillay creció durante el régimen del apartheid, caracterizado por la segregación racial. Estudió Derecho en la Universidad de Natal y posteriormente obtuvo una maestría y un doctorado en la Universidad de Harvard. Su carrera comenzó con la defensa de personas perseguidas por el régimen sudafricano. Fue la primera mujer no blanca en abrir un bufete de abogados en Durban y, en 1973, logró que los presos políticos recluidos en la prisión de Robben Island, donde estaba encarcelado Nelson Mandela, tuvieran acceso a abogados. En 1995, un año después de que Mandela asumiera la Presidencia tras las primeras elecciones democráticas del país, Pillay se convirtió en la primera mujer perteneciente a una minoría en ser nombrada para un Tribunal Superior de Sudáfrica. Posteriormente, por recomendación de Mandela, se incorporó al tribunal de Naciones Unidas encargado de juzgar a los responsables del genocidio de Ruanda. En 1998, como integrante de ese organismo, participó en una decisión que reconoció por primera vez que la violación podía constituir un acto de genocidio. Su trayectoria internacional continuó con otros cargos en el sistema judicial y de derechos humanos: 1995: fue nombrada integrante del Tribunal Superior de Sudáfrica. 1998: participó en el tribunal internacional para Ruanda, que estableció un precedente sobre la violencia sexual como posible acto de genocidio. 2003-2008: se desempeñó como jueza del Tribunal Penal Internacional. 2008-2014: ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2021-2025: presidió la Comisión de Investigación Internacional Independiente de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados e Israel. Pillay también adquirió reconocimiento por sus denuncias sobre la represión contra movimientos de protesta en países árabes, entre ellos Libia y Siria. En la actualidad, ejerce como jueza ad hoc en un caso ante la Corte Internacional de Justicia relacionado con las acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá en Birmania.

Su experiencia durante el apartheid marcó su defensa de los derechos humanos

Pillay ha señalado que su infancia bajo el sistema de segregación racial influyó en su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra la discriminación. “Sufrimos los peores insultos y la discriminación racial; nos maltrataron y nos trataron como si no fuéramos nada”, recordó en una entrevista con la AFP. La jurista explicó que, ante esas circunstancias, consideró que tenía dos opciones: ser “débil y llorar” o “luchar”. Esa convicción, según ha relatado, orientó su trabajo en los organismos internacionales. “Siempre supe quién soy y cómo enfrentar cualquier forma de discriminación. Hay que atreverse a alzar la voz y condenarla. Eso es lo que hice en la ONU”, afirmó. Pillay también reconoció que dirigir la comisión encargada de investigar las violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos e Israel había sido probablemente la misión más difícil de su carrera. Su participación en esa investigación le valió acusaciones de antisemitismo, que rechazó de manera contundente. “Sería gracioso si no fuera tan absurdo”, respondió. La controversia por el Nobel de la Paz se produce en medio de las diferencias entre el Gobierno israelí y los organismos internacionales sobre la guerra en Gaza, las responsabilidades por las acciones militares y la calificación jurídica de los hechos. Mientras Israel cuestiona la legitimidad de las conclusiones de la comisión, el Comité Nobel sostiene que la entrega del premio reconoce la trayectoria de Pillay, sin sustituir las decisiones que corresponden a los tribunales internacionales.

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