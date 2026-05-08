Este fue el itinerario de la pareja neerlandesa considerada “pacientes cero” del hantavirus, ¿dónde se contagiaron?

El crucero MV Hondius que salió de Ushuaia, Argentina, y que se encuentra atrapado con 147 personas a bordo por un brote de hantavirus, tiene atento al mundo, que aún teme enfrentar otra emergencia sanitaria tras lo ocurrido en el 2020.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene la calificación del riesgo de una posible epidemia como “extremadamente bajo”, también ha alertado sobre un posible aumento de casos en los siguientes días debido al largo período de incubación de la cepa Andes, una de las variantes más peligrosas del hantavirus.

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Justamente, según la autoridad mundial en salud, esta zona del mundo, los Andes, estaría en la mira como la región donde la pareja neerlandesa, primeros pacientes con el virus en el crucero, se contagiaron antes de emprender su viaje en la embarcación.

El Ministerio de Salud de Argentina ha avanzado en una reconstrucción del itinerario de la pareja de los viajeros europeos para detectar el origen del contagio y si efectivamente hay más casos que pueden representar posibles focos de propagación.

Según lo recopilado por la autoridad argentina, la pareja neerlandesa llegó a Suramérica el 27 de noviembre de 2025 a ese país. Su primer tramo fue en automóvil durante 20 días donde tomaron rumbo al oeste, donde permanecieron hasta el 7 de enero, fecha en la que cruzaron a Chile.

Finalizando enero, los europeos volvieron a ingresar a Argentina a través de la provincia de Neuquén pero 12 días después volvieron a territorio chileno. Los neerlandeses hicieron expediciones en el noreste de Argentina en zonas fronterizas con Paraguay y Brasil.