Hantavirus en el crucero MV Hondius: La OMS revela dónde y cómo se contagió el primer paciente

Cada día se conocen más detalles sobre el crucero que salió de Argentina rumbo a Cabo Verde y que vive un drama luego de que varios ocupantes de la embarcación estuvieran contagiados con hantavirus. En esta ocasión se han dado pistas sobre cómo llegó esa enfermedad al barco.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha arrojado luz sobre el misterioso brote de hantavirus que afecta al crucero de expedición MV Hondius con 147 personas a bordo. De acuerdo con la doctora de esta agencia, Maria Van Kerkhove, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias, la hipótesis más sólida es que el paciente cero se infectó fuera de la embarcación.
Lea también: Qué es el hantavirus, la extraña infección que mató a tres personas en un crucero y genera alerta a nivel mundial