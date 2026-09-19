De las canchas a los micrófonos y al contrario: Jackson, la fe y la música que ilusiona al Medellín

La vida de Jackson Martínez no se puede explicar sin la religión. De su fe viene el ímpetu con el que ha afrontado las adversidades que la vida le ha presentado porque, de alguna manera, el futbolista chocoano ha sido mártir en su profesión por sus problemas constantes en los tobillos que lo “retiraron” de la competencia siendo muy joven. También de su relación con Dios, sin duda, el delantero que llegará al DIM para reforzarlo en el segundo semestre de 2026, está convencido que le llegaron las bendiciones que vivió durante la primera parte de su carrera como profesional. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, dice la Biblia en Filipenses 4:13.

Martínez, que es cristiano desde hace varios años, tiene esa frase como su lema personal. La dijo en el video en que anunció, en diciembre del 2021, su retiro como futbolista profesional. La pregonó, cientos de veces, en la canción con ritmo de rap que publicó en junio de 2023 y que lleva como nombre el versículo bíblico. La confianza de Martínez, tanto dentro, como fuera de las canchas, ya sabemos donde está.

¿A qué se dedicó Jackson Martínez durante su retiro?

La biografía de Instagram –la presentación que cada persona escribe en la parte superior de su perfil–, de la cuenta de Jackson Martínez deja claro cuáles son los pilares de su vida en este momento, cuando está cerca de cumplir 40 años y llegó, por fin, a un acuerdo con el Medellín para volver al fútbol profesional a escribir su capítulo final. “Fe, fútbol y música”, dice la parte de arriba de su página. A Jackson, creer en Dios lo moldeó como persona. “Es un gran ser humano, muy religioso y sobre todo muy buen hombre”, aseguró el entrenador antioqueño Juan José Peláez, quien lo conoce desde hace mucho tiempo.

De su capacidad para creer depende su amor por el fútbol, deporte que dejó porque duró dos años intentando recuperarse, sin éxito completo, de una lesión de tobillo que lo molesta desde el 2015 y que, cuando jugaba en China, se agudizó. El futbolista contó en un programa de televisión, en el país oriental fue donde entendió lo que le estaba pasando a sus piernas que, por ser separadas (garetas) por naturaleza, habían enfrentado esguinces desde que era joven, pero antes de retirarse del fútbol le dolían de manera crónica. El hombre se frustró. En algún momento se sintió desolado. Se refugió en su fe y, como buen chocoano, en su pasión por la música. En 2018, aún cuando era jugador profesional, Jackson sacó al mercado su primera producción musical: “no temeré”, que tuvo su lanzamiento al mercado el 17 de septiembre. “No temeré, en ti confiaré, tú eres mi Dios, en quien tengo la fe. No me desespero, te exaltaré, dando pasos firmes no me detendré”, dice una de las estrofas en las que Martínez rapea en el inicio de la canción que, en YouTube, tiene más de 1.700 me gustas. La música cristiana, con ritmo de rap, ha sido la principal ocupación de Martínez desde que se retiró del fútbol. En 2021, cuando dejó las canchas, lanzó su segundo álbum, llamado Las 2 Puertas. En 2024, ya dedicado de lleno a la vida fuera del deporte, publicó el álbum Cuatro-Trece, haciendo referencia al versículo de Filipenses que tantas veces ha pregonado en su vida.

¿Cómo va su carrera musical?

Entre tanto, en los primeros meses del 2026 Jackson publicó la producción musical llamada Unánimes. En su cuenta de Instagram, donde también comparte reflexiones para sus seguidores, tiene el anuncio del lanzamiento de una nueva canción titulada Confundidos y es en colaboración con el rapero y teólogo chileno conocido como Elemento.

En su canal de YouTube, donde tiene publicados 150 videos –casi todos relacionados con sus producciones musicales–, cuenta con 36,600 suscriptores que son fieles a su música. En Spotify, la plataforma para escuchar producciones sonoras más popular del mundo, tiene 4.226 seguidores y, en promedio, llega a 8.187 oyentes mensuales de acuerdo con los datos de la plataforma. Según la data de Spotify, la canción más escuchada de la carrera musical de Jackson Martínez es Filipenses 4:13, que tiene 146.000 reproducciones. En ella, el futbolista rapea, varias veces, la frase icónica con la que se identifica: “todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.

¿Por qué volvió al DIM?

Esta no es la primera vez que Jackson intenta regresar al DIM, el equipo donde le dieron la oportunidad de llegar al profesionalismo después de luchar desde pequeño para poder llegar. En 2023, el chocoano negoció con los directivos. Incluso, hizo exámenes médicos y los galenos del Poderoso aprobaron su contratación, a pesar del dolor en sus tobillos. Sin embargo, no se concretó porque no llegaron a un acuerdo económico.

Esta vez, las partes si lograron hacerlo. Según Juan José Peláez, el regreso de Martínez al Medellín le aporta experiencia, talento y liderazgo. “Es muy buen jugador. Lo único que puede poner uno en tela de juicio es que esté bien físicamente, por lo demás tiene una experiencia enorme, juega bien a la pelota, interpreta bien el juego. Lo único que pone interrogantes es cómo lo pudo afecta tanto tiempo sin competir”, concluyó. Ahora, que se anunció su regreso al balompié profesional, los hinchas del DIM esperan que pueda rendir bien con la misma fe sin la que la vida de Jackson Martínez no se podría explicar.