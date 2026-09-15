La Jamesmanía llena El Campín: boletería agotada para recibir a Nacional, ¿juega James?

La expectativa por la posible presencia de James Rodríguez sigue generando efectos en el fútbol colombiano. Esta vez, el beneficiado es Inter de Bogotá, que agotó toda la boletería para el partido de este miércoles frente a Atlético Nacional, programado para las 8:20 p. m. en El Campín.
El club bogotano aprovechó la incertidumbre alrededor de la presencia del volante colombiano para generar expectativa entre sus aficionados. “La noche de este miércoles será para recordar, ¿viene el 10 al Campín? Al 10 hay que aplaudirlo”, publicó el equipo como parte de su campaña para promocionar el encuentro.