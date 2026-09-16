James Rodríguez vuelve a sentir el cariño de los hinchas: así fue su recibimiento en Bogotá antes de debutar con Nacional

James Rodríguez está viviendo una semana cargada de emociones. Apenas unas horas después de anunciar su adiós de la Selección Colombia, el volante recibió en Bogotá el respaldo de los hinchas de Atlético Nacional, club con el que continuará su carrera a los 35 años.

El martes, familiares y allegados acompañaron con lágrimas el anuncio del futbolista, quien puso punto final a un ciclo de 15 años con la camiseta de la Tricolor. Luego, el escenario fue diferente: a su llegada a la capital del país, los aficionados verdolagas le dieron una calurosa bienvenida.

Rodríguez viajó con Atlético Nacional para afrontar este miércoles, desde las 8:20 p. m., el partido frente a Internacional de Bogotá, correspondiente a la jornada 13 de la Liga BetPlay 2-2026.

La principal expectativa estaba en conocer si el creativo sería incluido en la convocatoria del técnico Lucas González.

La respuesta fue positiva. James apareció entre los jugadores citados por el entrenador para el compromiso en Bogotá, por lo que existe la posibilidad de que sume sus primeros minutos con el conjunto antioqueño después de haber sido presentado ante la hinchada el pasado domingo, en el triunfo 2-0 sobre Águilas Doradas.

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El recibimiento en la capital tuvo un ingrediente especial. Unos 1.000 aficionados acompañaron al equipo, en un banderazo que se extendió hasta las 9:00 de la noche del martes.

El ambiente habitualmente reservado para instancias decisivas, eliminatorias o finales, esta vez estuvo dedicado a la llegada de una de las grandes figuras del fútbol colombiano.

A la salida del aeropuerto El Dorado, James se mostró sorprendido por la recepción. El futbolista incluso grabó con su celular los cánticos de los aficionados, mientras estos coreaban su nombre. Antes de subir al bus que trasladó al plantel al hotel, Rodríguez respondió al gesto con un saludo y el pulgar arriba.