Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

James Rodríguez vuelve a sentir el cariño de los hinchas: así fue su recibimiento en Bogotá antes de debutar con Nacional

Luego de confirmar su adiós a la Selección Colombia, James recibió un cálido recibimiento de los hinchas de Nacional, que esperan verlo debutar este miércoles.

  • James Rodríguez podría disputar este miércoles sus primeros minutos oficiales con Atlético Nacional. FOTO: X-ATLÉTICO NACIONAL
    James Rodríguez podría disputar este miércoles sus primeros minutos oficiales con Atlético Nacional. FOTO: X-ATLÉTICO NACIONAL
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 44 minutos
bookmark

James Rodríguez está viviendo una semana cargada de emociones. Apenas unas horas después de anunciar su adiós de la Selección Colombia, el volante recibió en Bogotá el respaldo de los hinchas de Atlético Nacional, club con el que continuará su carrera a los 35 años.

El martes, familiares y allegados acompañaron con lágrimas el anuncio del futbolista, quien puso punto final a un ciclo de 15 años con la camiseta de la Tricolor. Luego, el escenario fue diferente: a su llegada a la capital del país, los aficionados verdolagas le dieron una calurosa bienvenida.

Rodríguez viajó con Atlético Nacional para afrontar este miércoles, desde las 8:20 p. m., el partido frente a Internacional de Bogotá, correspondiente a la jornada 13 de la Liga BetPlay 2-2026.

La principal expectativa estaba en conocer si el creativo sería incluido en la convocatoria del técnico Lucas González.

La respuesta fue positiva. James apareció entre los jugadores citados por el entrenador para el compromiso en Bogotá, por lo que existe la posibilidad de que sume sus primeros minutos con el conjunto antioqueño después de haber sido presentado ante la hinchada el pasado domingo, en el triunfo 2-0 sobre Águilas Doradas.

Lea: El legado imborrable del 10: las históricas cifras que deja James Rodríguez con la Selección Colombia

El recibimiento en la capital tuvo un ingrediente especial. Unos 1.000 aficionados acompañaron al equipo, en un banderazo que se extendió hasta las 9:00 de la noche del martes.

El ambiente habitualmente reservado para instancias decisivas, eliminatorias o finales, esta vez estuvo dedicado a la llegada de una de las grandes figuras del fútbol colombiano.

A la salida del aeropuerto El Dorado, James se mostró sorprendido por la recepción. El futbolista incluso grabó con su celular los cánticos de los aficionados, mientras estos coreaban su nombre. Antes de subir al bus que trasladó al plantel al hotel, Rodríguez respondió al gesto con un saludo y el pulgar arriba.

El mediocampista estuvo acompañado por Juan Manuel Rengifo, otra de las alternativas de Nacional para la zona de volantes.

El regreso de James al fútbol colombiano se produce después de una extensa trayectoria internacional. El jugador inició su carrera profesional en Envigado en 2006 y posteriormente pasó por Porto, Mónaco, Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros clubes de prestigio.

Con la Selección Colombia también construyó buena parte de su legado. En 15 años con la Tricolor disputó 131 partidos entre compromisos oficiales y amistosos, marcó 31 goles y registró 43 asistencias.

Su último encuentro con Colombia fue el 7 de julio de 2026, frente a Suiza, en los octavos de final del Mundial de Norteamérica. El combinado nacional quedó eliminado después de igualar 0-0 y caer en la definición por penaltis.

Ese torneo significó la tercera participación mundialista de James, después de Brasil 2014 y Rusia 2018. Su actuación más recordada se produjo en Brasil, donde marcó seis goles en cinco partidos, terminó como máximo anotador del campeonato y recibió el Premio Puskás por la espectacular volea que convirtió frente a Uruguay.

Aquel Mundial también marcó el salto de James al Real Madrid. Ahora, más de una década después de convertirse en una de las grandes figuras del fútbol internacional, el creativo afronta una nueva etapa en Colombia con Atlético Nacional, donde buscará ampliar su palmarés y reencontrarse con el protagonismo dentro de las canchas.

Convocados de Atlético Nacional para juego ante Internacional de Bogotá

Arqueros: Franco Armani y Edimir Zea.

Defensas: Neider Parra, Milton Casco, William Tesillo, Yeicar Perlaza, Samuel Velásquez, Andrés Román y Andrés Reyes.

Volantes: James Rodríguez, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo, Elías Cabrera y Xavi Ríos.

Delanteros: Cristian Arango, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, Kevin Parra, Alfredo Morelos e Ian Poveda.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿James Rodríguez fue convocado para el partido de Atlético Nacional contra Internacional de Bogotá?
Sí. James Rodríguez apareció en la convocatoria de Lucas González para el partido de Atlético Nacional contra Internacional de Bogotá, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2-2026.
¿Cuándo podría debutar James Rodríguez con Atlético Nacional?
James Rodríguez podría sumar sus primeros minutos oficiales con Atlético Nacional este miércoles, frente a Internacional de Bogotá, desde las 8:20 p. m. Su presencia en la convocatoria no garantiza que sea titular ni que ingrese durante el partido.
¿Por qué James Rodríguez ya no jugará con la Selección Colombia?
James Rodríguez anunció el martes su decisión de poner fin a su ciclo con la Selección Colombia, después de 15 años defendiendo la camiseta nacional.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos