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James Rodríguez se perfila para repetir titularidad con Nacional ante Tolima

El volante tuvo una destacada actuación frente a Junior y Lucas González podría mantener la fórmula que funcionó en el mediocampo verdolaga.

  • James Rodríguez es uno de los capitanes del conjunto verdolaga. FOTO CAMILO SUÁREZ
    James Rodríguez es uno de los capitanes del conjunto verdolaga. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 24 minutos
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Lo mostrado por James Rodríguez frente a Junior hace pensar que el mediocampista tendrá una nueva oportunidad como titular con Atlético Nacional. Si no ocurre ninguna situación inesperada, el creativo volvería a estar desde el comienzo este miércoles, a las 8:20 p. m., cuando el conjunto verdolaga reciba al Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot.

James disputó ante Junior su primer partido como inicialista desde su llegada a Nacional y respondió a la confianza del técnico Lucas González con una actuación que dejó buenas sensaciones. El volante participó en el juego ofensivo, mostró su calidad con la pelota y fue uno de los futbolistas que marcó la diferencia en el triunfo 3-1.

Después del compromiso, González destacó el rendimiento del colombiano y valoró el aporte que hizo durante los minutos que estuvo en cancha. Esa presentación abre la puerta para que el entrenador vuelva a apostar por él desde el inicio ante el conjunto tolimense.

Una sociedad que ilusiona

Una de las posibilidades que analiza el cuerpo técnico es mantener prácticamente el mismo mediocampo que comenzó frente a Junior. James podría volver a estar acompañado por Felipe Marín y Elías Cabrera, dos futbolistas con los que logró construir una sociedad que generó buenas sensaciones durante el encuentro.

La conexión entre los tres permitió que Nacional tuviera circulación de balón y encontrara diferentes caminos para acercarse al arco rival. James, además, contó con mayor libertad para asociarse y aparecer en zonas ofensivas.

La fórmula se fortaleció con el ingreso de Edwin Cardona, quien también aportó su talento y experiencia para darle mayor elaboración al juego verdolaga. La presencia simultánea de jugadores con capacidad para manejar la pelota permitió que Nacional ofreciera momentos de buen fútbol y que los aficionados disfrutaran de la propuesta.

Ahora, Lucas González tendrá que decidir si mantiene esa estructura para enfrentar al Tolima. La respuesta podría conocerse en el Atanasio Girardot, pero todo apunta a que James Rodríguez tendrá nuevamente la oportunidad de ser inicialista y seguir ganando ritmo dentro de la idea futbolística del entrenador.

Después de su estreno como titular y de la buena actuación ante Junior, el colombiano busca darle continuidad a su presencia en el once verdolaga y consolidarse como una de las piezas importantes de Nacional.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿James Rodríguez volverá a ser titular ante Tolima?
Si no ocurre ninguna situación inesperada, James se perfila para repetir como inicialista este miércoles, después de su destacada presentación frente a Junior.
¿Con quién podría formar el mediocampo?
El técnico Lucas González podría mantener la sociedad que utilizó ante Junior, con Felipe Marín y Elías Cabrera acompañando a James en la mitad de la cancha.
¿Qué pasó cuando ingresó Edwin Cardona?
La entrada de Cardona fortaleció la generación de juego de Nacional. Su presencia, junto con James, Marín y Cabrera, permitió que el equipo tuviera mayor talento y asociación con la pelota.
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