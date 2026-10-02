James Rodríguez se perfila para repetir titularidad con Nacional ante Tolima

Lo mostrado por James Rodríguez frente a Junior hace pensar que el mediocampista tendrá una nueva oportunidad como titular con Atlético Nacional. Si no ocurre ninguna situación inesperada, el creativo volvería a estar desde el comienzo este miércoles, a las 8:20 p. m., cuando el conjunto verdolaga reciba al Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot.
James disputó ante Junior su primer partido como inicialista desde su llegada a Nacional y respondió a la confianza del técnico Lucas González con una actuación que dejó buenas sensaciones. El volante participó en el juego ofensivo, mostró su calidad con la pelota y fue uno de los futbolistas que marcó la diferencia en el triunfo 3-1.