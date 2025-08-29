Con una barrera natural, buscan proteger el humedal del Jardín Botánico que se estaba dañando por la erosión

Pocas personas en Medellín tienen referenciado que dentro del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, muy cerca del Centro, queda uno de los humedales urbanos más importantes de la ciudad, y menos que estuviera en riesgo.

Esa era la realidad. El lugar se venía erosionando en el transcurso de los últimos años y por eso la Alcaldía acaba de acometer obras para estabilizar sus vértices en la parte donde ofrecía riesgo. La intervención sobre el pantano que queda alrededor del lago de la parte central del jardín -que lleva el nombre de humedal Francisco José de Caldas- se hizo tratando de no alterar el paisaje ni la topografía, según informó la Secretaría de Medio Ambiente Distrital.

La obra consistió en un gavión hecho de piedra y malla, de 67 metros de longitud, complementado por un trincho de madera inmunizada. Encima le pusieron a la estructura una cubierta de material vegetal con el cual no solo se ve mejor, sino que evita que se desprenda material ocasionando sedimentación en el agua. Estos trabajos se desarrollaron en cerca de un mes.

Este sitio está considerado como uno de los pulmones verdes más destacados de la capital antioqueña y le sirve de hogar a múltiples especies vegetales y animales. Alrededor hay sembrados suribios, lotos, cativos, búcaros, guayabos, cordoncillos y palmas molinillo.

Pero además es común ver ardillas, patos, colibríes, pájaros carpinteros, tortugas y las exóticas iguanas que se les atraviesan a los visitantes y deleitan con su parsimonia y color.

No obstante, el paso del tiempo había deteriorado algunas de sus orillas, generando procesos de erosión que ponían en riesgo la estabilidad del ecosistema.

“Uno de los problemas que siempre hemos tenido es que como esta parte está descubierta de manga y vegetación cada que llueve se da erosión y esto aporta sedimentos al humedal”, expresó María Clara Mejía, quien se desempeña en el Jardín como analista ambiental.