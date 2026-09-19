Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Jazmín superó un esguince para quedarse con la medalla de plata de Juegos Suramericanos

La antioqueña sueña con volver a clasificar a los Juegos Olímpicos, por eso Los Ángeles son su próximo objetivo.

  • La antioqueña Jazmín Álvarez en acción durante la competencia de street del skateboarding de Juego Suramericanos. FOTO CORTESÍA COC
    La antioqueña Jazmín Álvarez en acción durante la competencia de street del skateboarding de Juego Suramericanos. FOTO CORTESÍA COC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

Felicidad y agradecimiento son los dos sentimientos que tiene en su corazón Jazmín Álvarez, la antioqueña que este sábado ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Argentina, en la modalidad de street del skateboarding.

Ella, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha un día antes de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, está recorriendo el camino que espera la lleve a las justas de Los Ángeles 2028.

“Mi objetivo es estar de nuevo en Juegos y poder disputar la prueba en busca de una medalla”, afirmó.

Ahora, el recuerdo de esos 16 meses de recuperación -en los que, entre otras cosas, Jazmín tuvo que ser operada en cuatro ocasiones- son un aliciente para la deportista, quien en Argentina sumó una plata a su palmarés tras alcanzar una calificación de 96.70. Fue superada por la brasileña María Ribeiro con un puntaje de 106.90, mientras que el tercer lugar del podio fue también para una brasileña, Gabriela Mazetto, con 94.98.

“Detrás de esta medalla hay mucho sacrificio, muchas barreras mentales, muchos esfuerzos no solo físicos sino mentales, y gracias a Dios pudimos superarlos. Pensé que no iba a poder venir porque tuve un esguince hace dos semanas, pero mi equipo me ayudó y me recuperé en tiempo récord, por eso me siento muy feliz. La pista está increíble, ojalá en mi país construyan una así porque está increíble”, dijo la medallista.

De esta manera, la antioqueña sigue alimentando su ilusión de estar de nuevo en unos Juegos Olímpicos: con más experiencia, más madura y más consciente de que tiene las condiciones para dejar el nombre de Colombia en lo más alto.

En la rama masculina, el también antioqueño Juan Esteban Garcés llegó con grandes posibilidades a la final, pero en el último intento se cayó y vio frustrado su anhelo de ser medallista.

Al final, el ganador fue el peruano Ángelo Caro con un puntaje de 260.01, seguido del brasileño Wallace Farias con 248.93 y del argentino Mauro Iglesias con 248.68.

A pesar de su caída, el antioqueño Garcés fue cuarto con 226.29, mientras que el otro colombiano, Jhancarlos González, quien estuvo en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, terminó octavo con 69.96.

El técnico paisa Sebastián Montoya insiste en que una de las necesidades que tiene este deporte en la región es un escenario con las condiciones técnicas para que tanto Jazmín como Juan Esteban y los demás deportistas puedan seguir mejorando sus rutinas. Por eso, hacen un llamado a las autoridades para que piensen en un escenario de nivel mundial en el que estos jóvenes puedan aprovechar su potencial.

Colombia se mantiene en el tercer lugar de la tabla de medallería con 33 oros, 32 platas y 26 bronces. El líder es Brasil con 61-53-41, mientras que Argentina tiene 35-36-56. Este domingo se desarrollarán pruebas en natación artística, ciclismo de pista, gimnasia trampolín, lucha y rugby sevens.

Las antioqueñas Sara Castañeda y Melissa Ceballos se subieron al podio de natación artística

Las nadadoras artísticas paisas, Sara Castañeda y Melissa Ceballos, conquistaron la medalla de plata en el dúo femenino con un puntaje de 498.8275. Fueron superadas por las chilenas que lograron una calificación de 502.9459. El tercer lugar fue para Brasil con un registro de 465.0505.

Las deportistas que son dirigidas por Shara Múnera se lucieron en la pileta de las justas y siguen firmes en su camino de buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Hay que recordar que Colombia estuvo representada en esta modalidad por las antioqueñas Estefanía Álvarez y Mónica Sarai Arango en las justas de Brasil 2016 y Tokio 2021.

Otros nacionales que celebraron en Argentina fueron Gustavo Sánchez y Emily Minante, quienes en dúo mixto se quedaron con las medalla de bronce tras acumular 364.1216 puntos. Los superaron los chilenos que registraron 429.4679 y los brasileños con 372.0467.

Golfistas le dieron oro y plata al país en los Juegos Odesur

Colombia sumó una medalla de oro gracias al desempeño de Felipe Álvarez, quien se llevó el primer lugar en el Rosario Golf Club con un total de 280 golpes, cuatro bajo par. Álvarez firmó tarjetas de 71, 68, 70 y 71 golpes para terminar tres impactos por delante del chileno Tomás Gana, segundo con 283, mientras que el venezolano Manuel Torres completó el podio con 285.

El otro colombiano en competencia fue Nicolás Quintero, quien finalizó cuarto con 286 golpes, apenas uno por detrás del tercer lugar.

“Muy contento con el resultado, de representar a mi país y de darle una alegría más con nuestro granito de arena. Fue una semana larga, de muchos desafíos y mucha paciencia, y estoy muy contento porque creo que la paciencia pagó un buen precio”, dijo Felipe.

En la rama femenina, María José Bohórquez consiguió la medalla de plata después de completar las cuatro rondas con un acumulado de 290 golpes.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos