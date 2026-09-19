Jazmín superó un esguince para quedarse con la medalla de plata de Juegos Suramericanos

Felicidad y agradecimiento son los dos sentimientos que tiene en su corazón Jazmín Álvarez, la antioqueña que este sábado ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Argentina, en la modalidad de street del skateboarding.

Ella, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha un día antes de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, está recorriendo el camino que espera la lleve a las justas de Los Ángeles 2028.

“Mi objetivo es estar de nuevo en Juegos y poder disputar la prueba en busca de una medalla”, afirmó.

Ahora, el recuerdo de esos 16 meses de recuperación -en los que, entre otras cosas, Jazmín tuvo que ser operada en cuatro ocasiones- son un aliciente para la deportista, quien en Argentina sumó una plata a su palmarés tras alcanzar una calificación de 96.70. Fue superada por la brasileña María Ribeiro con un puntaje de 106.90, mientras que el tercer lugar del podio fue también para una brasileña, Gabriela Mazetto, con 94.98.

“Detrás de esta medalla hay mucho sacrificio, muchas barreras mentales, muchos esfuerzos no solo físicos sino mentales, y gracias a Dios pudimos superarlos. Pensé que no iba a poder venir porque tuve un esguince hace dos semanas, pero mi equipo me ayudó y me recuperé en tiempo récord, por eso me siento muy feliz. La pista está increíble, ojalá en mi país construyan una así porque está increíble”, dijo la medallista.

De esta manera, la antioqueña sigue alimentando su ilusión de estar de nuevo en unos Juegos Olímpicos: con más experiencia, más madura y más consciente de que tiene las condiciones para dejar el nombre de Colombia en lo más alto.

En la rama masculina, el también antioqueño Juan Esteban Garcés llegó con grandes posibilidades a la final, pero en el último intento se cayó y vio frustrado su anhelo de ser medallista.

Al final, el ganador fue el peruano Ángelo Caro con un puntaje de 260.01, seguido del brasileño Wallace Farias con 248.93 y del argentino Mauro Iglesias con 248.68.

A pesar de su caída, el antioqueño Garcés fue cuarto con 226.29, mientras que el otro colombiano, Jhancarlos González, quien estuvo en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, terminó octavo con 69.96.

El técnico paisa Sebastián Montoya insiste en que una de las necesidades que tiene este deporte en la región es un escenario con las condiciones técnicas para que tanto Jazmín como Juan Esteban y los demás deportistas puedan seguir mejorando sus rutinas. Por eso, hacen un llamado a las autoridades para que piensen en un escenario de nivel mundial en el que estos jóvenes puedan aprovechar su potencial.

Colombia se mantiene en el tercer lugar de la tabla de medallería con 33 oros, 32 platas y 26 bronces. El líder es Brasil con 61-53-41, mientras que Argentina tiene 35-36-56. Este domingo se desarrollarán pruebas en natación artística, ciclismo de pista, gimnasia trampolín, lucha y rugby sevens.