JD Vance dice que Emily en París es “el Shakespeare de nuestro tiempo” y una crítica a los millennials

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que la popular serie Emily en París es una “obra maestra” y una crítica cultural a los millennials.

Vance lo dijo en un video que publicó en sus redes sociales, luego de que —según contó— un amigo criticara la producción de Netflix. En su defensa, la describió como “una obra maestra de la televisión estadounidense” y, a modo de análisis, sostuvo que la comedia romántica es, en el fondo, “una crítica cultural masiva a la toma de decisiones de los millennials”. Y no contento con esa defensa, dobló las apuestas tocando a un santo grial de la literatura universal: “Es, a riesgo de exagerar, el Shakespeare de nuestro tiempo”.

Para el vicepresidente, aunque la historia parezca la de una joven entusiasta con un trabajo atractivo que disfruta de París y del buen vino, su valor está en cómo retrata las decisiones de vida de sus personajes. A su juicio, resulta evidente para el espectador que la protagonista, Emily, debería quedarse con el chef francés, Gabriel, casarse y formar una familia, ya sea en París o en Estados Unidos. Y que el chef debería elegirla a ella en lugar de involucrarse con las distintas personas que aparecen en su vida.

En cambio, dijo, ambos cometen “una serie de errores absurdos, a veces divertidos, a veces poco creíbles”: en lugar de consolidar su relación, se distraen con parejas casuales o se concentran en sus empleos. Esa insistencia en “tomar decisiones atroces” constituye, según Vance, “la mejor crítica cultural” a la falta de rumbo de su propia generación, la millennial, a la que él mismo pertenece (nació en 1984).

¿De qué trata Emily en París?

Creada por Darren Star —el mismo de Sex and the City—, la serie sigue a Emily Cooper (Lily Collins), una ejecutiva de mercadeo estadounidense que se muda a París para trabajar en la industria de la moda y sortea allí toda clase de enredos personales y profesionales. Se estrenó en octubre de 2020 y desde entonces ha sido tan popular como polarizante: en Francia fue criticada por reforzar estereotipos sobre los parisinos. Su sexta y última temporada se estrena en la víspera de Navidad.

El “meta-análisis” de Vance —así lo llamó él— se volvió viral y también provocó rechazo. Varios columnistas en Estados Unidos leyeron su interpretación como una manera de reciclar, a través de una serie ligera, sus conocidas posturas sobre el matrimonio, la maternidad y las carreras de las mujeres jóvenes, un tema recurrente en su discurso público. Para esos críticos, el comentario cultural era, en realidad, un mensaje político.

No deja de haber ironía en el episodio: la misma Netflix que Vance elogia adaptó en 2020 su libro autobiográfico Hillbilly Elegy, que volvió a figurar entre lo más visto de la plataforma cuando fue anunciado como fórmula vicepresidencial en 2024.