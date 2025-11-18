Jeff Bezos creará su propio gigante de IA: una startup de US$6.200 millones que competirá con Google y OpenAI

Jeff Bezos vuelve al ruedo ejecutivo con una ambiciosa startup de inteligencia artificial llamada Project Prometheus, la cual ha captado unos 6.200 millones de dólares.

Este nuevo emprendimiento marca el primer cargo ejecutivo formal de Bezos desde que dejó la dirección de Amazon en 2021, y busca revolucionar sectores industriales clave mediante la aplicación práctica de la IA.

Aunque la información es limitada, la magnitud de la inversión inicial subraya la seriedad del proyecto. Según un informe de The New York Times, Project Prometheus ha reclutado a una plantilla de cerca de 100 expertos, incluyendo destacados investigadores procedentes de gigantes de la IA como OpenAI, Google DeepMind y Meta.

Bezos no estará solo al frente: compartirá el cargo de codirector ejecutivo con Vik Bajaj, una figura prominente de Silicon Valley conocida por su trabajo junto a Sergey Brin en el laboratorio experimental X de Google.