Jeff Bezos creará su propio gigante de IA: una startup de US$6.200 millones que competirá con Google y OpenAI

El magnate estadounidense asumirá el cargo de co-CEO en Project Prometheus, una nueva startup que se dedicará a descubrir y aplicar la inteligencia artificial a la ingeniería y la manufactura.

    Será su primer rol ejecutivo de alto nivel desde que dejó la dirección de Amazon en 2021. Foto: Getty
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 45 minutos
bookmark

Jeff Bezos vuelve al ruedo ejecutivo con una ambiciosa startup de inteligencia artificial llamada Project Prometheus, la cual ha captado unos 6.200 millones de dólares.

Este nuevo emprendimiento marca el primer cargo ejecutivo formal de Bezos desde que dejó la dirección de Amazon en 2021, y busca revolucionar sectores industriales clave mediante la aplicación práctica de la IA.

Aunque la información es limitada, la magnitud de la inversión inicial subraya la seriedad del proyecto. Según un informe de The New York Times, Project Prometheus ha reclutado a una plantilla de cerca de 100 expertos, incluyendo destacados investigadores procedentes de gigantes de la IA como OpenAI, Google DeepMind y Meta.

Puede leer: Transformadores made in Colombia alimentan el crecimiento mundial de los data centers y la IA

Bezos no estará solo al frente: compartirá el cargo de codirector ejecutivo con Vik Bajaj, una figura prominente de Silicon Valley conocida por su trabajo junto a Sergey Brin en el laboratorio experimental X de Google.

¿Qué es Project Prometheus?

Lo que distingue a Project Prometheus de otras empresas de IA es su enfoque especializado.

Mientras muchas se concentran en modelos de lenguaje (LLM) o IA conversacional, esta startup se dedicará a descubrir y aplicar la inteligencia artificial a la ingeniería y la manufactura.

Entérese: Esta es la planta, en Dosquebradas (Risaralda), donde se fabrican transformadores para abastecer la IA en el mundo

La visión central de Project Prometheus es transformar radicalmente la manera en que se desarrollan y producen bienes en el mundo físico, poniendo el foco en industrias de alto impacto como la informática, la industria aeroespacial (un sector cercano a Bezos debido a Blue Origin) y la automoción.

El nombre de la empresa, inspirado en el titán Prometeo de la mitología griega, quien robó el fuego para la humanidad, simboliza la ambición del proyecto de entregar a la sociedad una tecnología fundamental y profundamente transformadora.

¿Influirá en Amazon?

Por ahora, no hay claridad sobre si el trabajo de Project Prometheus se superpondrá o influirá de alguna manera en los propios esfuerzos de inteligencia artificial de Amazon.

Más noticias: Medellín será sede del Congreso Internacional de Derecho Tecnológico “De la toga al algoritmo”; así puede participar

Bezos, el tercero más rico del mundo

Con un patrimonio neto estimado por Forbes en $245.900 millones —lo que lo posiciona como la tercera persona más rica del mundo—, Bezos está destinando una parte considerable de su poder financiero y experiencia al desarrollo de una IA con un claro objetivo industrial.

El mundo de la tecnología aguarda para ver si Project Prometheus logra encender un nuevo fuego en la fabricación global.

