Medellín será sede del Congreso Internacional de Derecho Tecnológico “De la toga al algoritmo”; así puede participar

La Asociación Colombiana de Legaltech, ALT+CO, y la Universidad CEIPA sede Medellín organizan el IV Congreso Internacional de Derecho Tecnológico “De la toga al algoritmo: la reinvención del ejercicio profesional”, que se llevará a cabo los próximos 20 y 21 de noviembre en la capital antioqueña.
El Congreso, que también cuenta con el apoyo de la Fundación Universitaria CEIPA, convocará a más de 200 expertos nacionales e internacionales que abordarán temas relacionados con legaltech, derecho tecnológico e innovación.
“Este evento reunirá a legisladores, legal techs, entidades públicas y privadas, bancos, universidades, firmas legales y empresas tecnológicas, con el objetivo de debatir, compartir experiencias y diseñar estrategias para un ejercicio profesional acorde a los desafíos de la era digital”, indicó ALT+CO.