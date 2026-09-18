Jep citó a Sandra Ramírez a declarar por reclutamiento forzado de menores

Una de las víctimas es Deisy Guanaro, acreditada dentro del Caso 07 y quien ha relatado que fue reclutada por las Farc cuando tenía 10 años.

En este caso, varias organizaciones de víctimas han pedido que se revise el papel que pudo tener Ramírez dentro de la antigua guerrilla y su eventual conocimiento sobre las prácticas de reclutamiento de menores.

La decisión se tomó luego de que la magistrada Lily Rueda presentara una ponencia en la que consideró que existían elementos suficientes para escuchar a Ramírez, expareja sentimental de alias Tirofijo, dentro del proceso.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a la exsenadora y exintegrante de las Farc Sandra Ramírez a rendir versión libre dentro de la investigación por el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado.

“Todo el mundo lo sabe, esta mujer fue una de las más sanguinarias y proxenetas que han tenido las Farc, y si bien es cierto que esta mujer no ha tenido una sentencia ante un tribunal como responsable del reclutamiento forzado en Colombia, eso no la exime de sus actos”, dijo a EL COLOMBIANO.

La JEP ha documentado miles de víctimas de estas prácticas y ha establecido que el reclutamiento estuvo acompañado, en diferentes casos, de otros hechos victimizantes, entre ellos violencia sexual, reproductiva, homicidios, torturas y malos tratos.

Dentro de este proceso ya han rendido versiones antiguos integrantes de la cúpula de las Farc. La JEP ha llamado a comparecer a exmiembros del Secretariado y del Estado Mayor Central para establecer cómo funcionaron las estructuras de reclutamiento, quiénes tomaban las decisiones y qué responsabilidad tuvieron los máximos mandos.

Los relatos de las víctimas sobre el papel de Ramírez en la guerrilla son conmovedores. Guanuro es quizá una de las personas que más se ha atrevido a contarlos sin filtros, pese a las múltiples amenazas que ha recibido.

Entérese: Víctimas de las Farc pidieron citar a Sandra Ramírez ante la JEP por su responsabilidad en casos de violencia sexual | El Colombiano

“A los doce años me trasladaron a San Vicente del Caguán. Allí corro con la desgracia de conocer a esta mujer, la carnicera de las Farc (Ramírez), le digo yo. Ella nos reunía a más de veinte niñas entre los once, doce y trece años. Nos hacía hacer una fila, y nos repartía ropa interior, nos decía que teníamos que desfilar en frente de todos estos comandantes borrachos, y al que le llamáramos la atención le teníamos que hacer caso, complacerlo y, si nos negábamos, el castigo era un consejo de guerra. El primer día que me tocó ese desfile, me abusó Pablo Catatumbo (exsenador del Partido Comunes), de una manera tortuosa, asquerosa, humillante, dolorosa. Ese día fui violada por Pablo Catatumbo, por órdenes de esa señora Sandra. Recuerdo que al otro día de ese abuso tan tenaz, yo estaba humillada, adolorida y sangrando; apenas estaba saliendo del shock cuando llega esta señora y nos pasa la ropa interior para volver a desfilar. Yo le rogué que no me hiciera eso, que no podía del dolor, pero no le importó; me pasó calzones color fucsia y tuve que desfilar. Ese día otro hombre abusó de mí; no le importó que aún tenía la sangre del abuso anterior”, relató Deisy.

¿Qué sigue para Sandra Ramírez tras la citación de la JEP?

La citación de Sandra Ramírez a rendir versión ante la JEP busca que la exguerrilla entregue su propia explicación sobre la información que ha llegado al tribunal en el marco del Caso 07.

Según explicó la magistrada Lili Rueda, una versión dentro de la JEP tiene el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos, aportar a la construcción de verdad y garantizar la participación tanto de las víctimas como de los comparecientes.

Rueda explicó que, en este caso, la jurisdicción cuenta con una hipótesis de investigación, señalamientos e información sobre las funciones que habría desempeñado Ramírez dentro de las antiguas Farc.

La magistrada enfatizó que la versión constituye precisamente el espacio para que la compareciente aclare, explique y aporte su versión de los hechos que están siendo investigados.