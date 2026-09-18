Jep citó a Sandra Ramírez a declarar por reclutamiento forzado de menores

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a la exsenadora y exintegrante de las Farc Sandra Ramírez a rendir versión libre dentro de la investigación por el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado.
La decisión se tomó luego de que la magistrada Lily Rueda presentara una ponencia en la que consideró que existían elementos suficientes para escuchar a Ramírez, expareja sentimental de alias Tirofijo, dentro del proceso.
En este caso, varias organizaciones de víctimas han pedido que se revise el papel que pudo tener Ramírez dentro de la antigua guerrilla y su eventual conocimiento sobre las prácticas de reclutamiento de menores.
Una de las víctimas es Deisy Guanaro, acreditada dentro del Caso 07 y quien ha relatado que fue reclutada por las Farc cuando tenía 10 años.