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Víctimas de las Farc pidieron citar a Sandra Ramírez ante la JEP por su responsabilidad en casos de violencia sexual

La Federación de Víctimas (FEVCOL) solicitó formalmente a la magistratura que se evalúe imponer una medida cautelar de detención contra la congresista del partido Comunes.

  • Sandra Ramírez, senadora de la República hasta julio de este año debido a que no quedó electa en esta nueva legislatura. Foto: Colprensa.
    Sandra Ramírez, senadora de la República hasta julio de este año debido a que no quedó electa en esta nueva legislatura. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Federación de Víctimas de las Farc (FEVCOL) radicó durante el pasado fin de semana una solicitud ante el despacho de la magistrada Lily Rueda, integrante de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que pide la comparecencia obligatoria de la senadora Sandra Ramírez.

Este llamado se realiza en el marco del macrocaso 07, proceso que investiga crímenes de violencia sexual, abuso infantil y abortos forzados cometidos sistemáticamente en la extinta guerrilla.

De acuerdo con la organización de víctimas, la vinculación de Ramírez es fundamental debido al alto rango que ostentó durante el conflicto y a su cercanía histórica con la cúpula de la organización como expareja de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo.

FEVCOL sostuvo que la actual congresista posee información privilegiada sobre estas prácticas y podría ser catalogada como una de las máximas responsables de estas conductas de extrema gravedad.

“Estas conductas comprometen directamente su responsabilidad dentro de la estructura de mando y requieren su comparecencia efectiva ante la jurisdicción”, señala el documento.

Además de la citación, la Federación solicitó que se evalúe la viabilidad de imponer una medida cautelar de detención contra la senadora, quien actualmente se desempeña como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, cargo al que llegó pese a sus cuestionamientos.

Una lucha que no es nueva

Una de las voces más criticadas de Ramírez es Daisy Guanaro, víctima de las Farc. EL COLOMBIANO, en entrevista con ella, ya había anticipado que esta lucha por incluir a la congresista no es nueva.

“Llevo una lucha de meses tratando de que la Jurisdicción Especial para la Paz incluya en el macrocaso 07 a la ahora senadora Sandra Ramírez, pero la JEP no hace nada, no la vincula, no es solo mi testimonio, son muchos más”.

Es más, Guanaro señaló que “la JEP incluyó solo a seis comandantes del secretariado de las Farc en el macrocaso 07 que es el de los abusos sexuales y crímenes de lesa humanidad, pero como Sandra Ramírez no hacía parte del secretariado, por eso no la incluyeron y esa es mi preocupación, que no hagan nada solo por eso.

Aseguró además que fue a la JEP y contó su “verdad”. “Sandra Ramírez me mandó a abusar a mí. Ella era una mujer muy poderosa, porque era la mujer del comandante general de las Farc, Manuel Marulanda Vélez alias Tirofijo. Ella tenía absolutamente toda la influencia en este grupo armado”, le dijo a este diario.

Lea también: “Un fallo no me va a callar, solo la muerte”: Daisy Guanaro, víctima de las Farc, le responde a Sandra Ramírez

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