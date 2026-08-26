Jersey de Michael Jordan subastado en un precio inédito; conozca los artículos del deporte más costosos

Michael Jordan es uno de los hombres más influyentes, no solo en el deporte, sino en la historia de la humanidad, esto debido a su personalidad dentro de los escenarios más grandes de la NBA con los Chicago Bulls, razón por la cual sus prendas con este equipo tienen un alto valor en el mercado.
El jersey que usó el mito del baloncesto en el tercer partido de las finales de la NBA de 1998 entre Utah Jazz y Chicago Bulls se subastará el próximo 15 de septiembre y es posible que alcance los 100 millones de dólares, una marca inédita en objetos deportivos.