Jersey de Michael Jordan subastado en un precio inédito; conozca los artículos del deporte más costosos

El jersey que usó el mito del baloncesto en el tercer partido de las finales de la NBA de 1998 entre Utah Jazz y Chicago Bulls se subastará el próximo 15 de septiembre y es posible que alcance los 100 millones de dólares, una marca inédita en objetos deportivos.

Michael Jordan es uno de los hombres más influyentes, no solo en el deporte, sino en la historia de la humanidad, esto debido a su personalidad dentro de los escenarios más grandes de la NBA con los Chicago Bulls, razón por la cual sus prendas con este equipo tienen un alto valor en el mercado.

Jordan anotó 24 puntos en 32 minutos el 7 de junio de 1998, el día que usó la prenda. Los Bulls ganaron ese duelo por 96-54, la mayor distancia en un partido de las Finales de la NBA. La camiseta que usó en el primer juego de esa serie ya fue vendida por 10,1 millones de dólares en 2022.

Por USD$24,1 millones se vendió la camiseta de Babe Ruth con los Yankees de 1932. La sigue la tarjeta de Mickey Mantle de la marca Topps de 1952 por USD$ 12,6 millones.

En el tercer lugar está el ya mencionado jersey de Jordan en el primer juego de las Finales de la NBA de 1998. La primera prenda de fútbol está en el 4° lugar con la camiseta que usó Diego Armando Maradona contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986, por la que se pagó USD$9,3 millones.

Por 8,8 millones de dólares se vendió el manuscrito de 1892 con el cual se refundaron los Juegos Olímpicos. Por USD$7,8 millones fue adquirida la colección de camisetas usadas por Lionel Messi en el Mundial de Catar 2022. En 7,2 millones de dólares fue adquirida la tarjeta de béisbol Honus Wagner T206.

La tarjeta de rookie del mítico Babe Ruth es un tesoro por el que un fanático de Yankees pagó 7,2 millones de dólares. En USD 6,1 millones se cotizó y se vendió el cinturón de campeón de Muhammad Ali en 1974, cuando derrotó a George Foreman.

Los primeros diez puestos los cierra la tarjeta rookie de LeBron James (2003), la cual costó 5,8 millones de dólares. Todo un hito de colección al tratarse del máximo anotador de la historia de la NBA.

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