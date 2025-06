Jhon Arias, figura imparable con Fluminense en el Mundial de Clubes: “Estoy listo para un gran escenario”

Con 27 años, Arias no promete una reventa multimillonaria, según su valor en el mercado, pero con talento sigue brillando a pesar de las adversidades, siendo esencial para su equipo y, quizás, con la oportunidad a tener un futuro sueño europeo.

El mediocampista colombiano de Fluminense no solo fue el Jugador Más Valioso en el esperado debut contra el Borussia Dortmund, sino que sus actuaciones están generando una ola de elogios que traspasa fronteras, resonando en Brasil, Estados Unidos e incluso Alemania.

Pero la brillantez de Arias casi le juega una mala pasada. El jugador reveló una pequeña lesión “intracostal”, que sintió durante el partido. Afortunadamente, “era solo dolor, no me impidió seguir jugando. Pero no es nada grave”, aclaró, tranquilizando a los hinchas.

Los aplausos para el colombiano no cesan, no solo por lo que está haciendo en el Mundial, sino por lo que significa para el juego de Fluminense. Incluso su excompañero Marcelo utilizó sus redes sociales para felicitarlo.

“¿Qué es esto mi querido? Jhon Arias es aplastante”, escribió el mítico Marcelo, exjugador del Real Madrid y Fluminense, por el gran nivel de Arias.