“No hay señal de desnutrición generalizada”: Israel asegura que en Gaza no hay hambruna, como denuncia la ONU

El Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos, indicó haber realizado un “examen exhaustivo” de los datos y cifras de Hamás sobre las muertes por desnutrición en el territorio palestino.

Israel aseguró el martes que “no hay señales de un fenómeno de desnutrición generalizada” en la Franja de Gaza , donde la ONU ha estado advirtiendo durante semanas sobre el riesgo de una hambruna.

El Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por el movimiento islamista, estima que hasta la fecha murieron de hambre 227 personas, de las cuales 103 niños.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que 148 personas murieron de desnutrición desde enero de 2025 y el Programa Mundial de Alimentos indicó en agosto que el hambre y la desnutrición en Gaza alcanzaron su nivel más alto desde el inicio de la guerra.

El Cogat señala “una diferencia significativa” entre las cifras de Hamás y “los casos documentados, con detalles completos de identificación” en los medios de comunicación y en las redes sociales, lo que “genera dudas sobre su credibilidad”.

“El análisis caso por caso de las muertes publicadas muestra que la mayoría (...) sufrían de condiciones médicas preexistentes que provocaron el deterioro de su estado de salud, sin relación con su estado nutricional”, afirmó el organismo israelí.