Jhon Durán tuvo oficio y el Benfica triunfó en San Siro contra el Milán; vea aquí los goles

El sueño europeo del SL Benfica de Jhon Jader Durán inició este miércoles 16 de septiembre nada más y nada menos que en el estadio San Siro de Milán, Italia, contra el A.C. Milán, club que ganó en siete ocasiones la UEFA Champions League. Aunque esta no sería la Liga de Campeones, fue un encuentro entre dos instituciones grandes de fútbol del Viejo Continente en la UEFA Europa League. Las “Águilas” lisboetas vencieron 2-0 y asaltaron San Siro.

Durán, jugador nacido en Medellín hace 23 años, fue titular tras llevar varios partidos relegado al banco por el goleador griego del Benfica, Vangelis Pavlidis, sin embargo, para el inicio de la competición continental, el técnico Marco Silva confió en el antioqueño. La tarea de Jhon Jader en el partido era clara: aguantar a los 3 centrales del Milán, jugar de pivote para los extremos volantes llegadores y hacerse fuerte en el área por si le quedaba algún centro.