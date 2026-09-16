Duelo de jugadores criollos en semifinales de la Sudamericana: Boca vs. Vasco da Gama

Las semifinales de la Copa Sudamericana tendrán aroma a café a pesar de la eliminación de Independiente Santa Fe en los cuartos de final de la competición. “Los Cardenales” fueron el equipo criollo que más lejos llegó en torneos internacionales en el 2026, sin embargo, no le alcanzó para eliminar al Vasco da Gama, club donde juegan los colombianos Carlos Cuesta, Johan Rojas, Marino Hinestroza y Carlos Andrés Gómez.

Por otro lado, el rival en semifinales del cuadro carioca será Boca Juniors, el histórico xeneize, ganador de 6 Copas Libertadores y 2 Copas Sudamericanas, buscará la tercera para su vitrina bajo la batuta de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena. El “Club de la Ribera” se enfrentó a Sao Paulo en el escollo previo a la final, en una serie donde se impusieron 2-1 en el global tras empatar en el Morumbí 1-1 con el gol de Leandro Lozano y una estelar actuación de Álvaro Montero.

Sin el arquero guajiro no se entendería que Boca siga vivo en todas las competiciones: Liga de Argentina, Copa de Argentina y Copa Sudamericana. El guardameta de dos metros de estatura dejó atrás las críticas del siempre complicado mundo Boca y se acrecentó en los momentos importantes, tal como manda la historia de los porteros colombianos en el Xeneize, en la cual Óscar Córdoba es el referente mayor.

La atajada de Montero al minuto 42 fue clave para darle oxígeno al equipo de Arruabarrena, pues con la mínima ventaja con la que viajaron al estado paulista, recibir un gol antes del término de la primera mitad era un baldazo de agua fría del cual es complicado recuperarse. Después supo manejar bien el juego aéreo y los remates que le mandaron desde afuera del área los desesperados jugadores de Sao Paulo.