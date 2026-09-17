Gobierno de Abelardo de la Espriella mueve sus fichas en la Cámara de Comercio de Bogotá

El gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a definir sus representantes en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), con la designación de cuatro miembros principales que llegarán en reemplazo de quienes ocupaban esos cargos en representación del Gobierno Nacional.
Los nuevos integrantes son Jaime Alberto Cabal, Luis Alberto Arango, Gregory Steven Schaller y Lewis Giovanni Grosso. Los cuatro fueron designados como miembros principales de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Con estos nombramientos, saldrán de la Junta José Orlando Rodríguez, Polo Ávila Navarrete, Roberto Robles Ángel y Luz Marcela Morales.