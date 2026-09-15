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Durán quiere sorprender el San Siro con el Benfica enfrentando al Milán; Gustavo Puerta también jugará en la Europa League

Este miércoles 16 de septiembre inicia la UEFA Europa League, el segundo torneo más importante de Europa y cuatro colombianos tendrán acción. ¿Dónder ver a los colombianos?

  • Jhon Jader Durán y atrás su entrenador, Marco Silva. FOTO: GETTY
    Jhon Jader Durán y atrás su entrenador, Marco Silva. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 19 minutos
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En julio de este año, Jhon Jader Durán llegó a uno de los clubes más grandes de Europa, el SL Benfica de Portugal. Su arribo a Lisboa se dio después de dos malas experiencias en sus últimos clubes: Fenerbache y Zenit. Este miércoles 16 de septiembre, su nuevo club se enfrenta al Milán, otro de los gigantes del continente a las 2:00 p.m. Transmite ESPN y Disney+.

Para el nacido en Medellín, vestir una camiseta como la de las “Águilas” es un renacer, y más si conlleva un torneo internacional como lo es la UEFA Europa League, la segunda competencia que más importa en el Viejo Continente.

En sus primeros partidos por el torneo local y la fase previa de la Liga de Europa, Jhon Jader lleva 2 goles en 252 minutos disputados. Su poca participación no se debe a que tenga un mal nivel, sino a que compite con el goleador del equipo, el griego Vangelis Pavlidis, quien suma 14 tantos en 11 presentaciones con los lisboetas esta temporada.

Por su parte, el técnico del club rojo no se complica con esta situación. Marco Silva sabe que Pavlidis le brinda más eficacia como titular, pero que Durán siempre insinúa peligro cuando está en el terreno de juego.

“Fue fundamental (el ingreso de Durán). Intentábamos jugar con un solo delantero, pero no funcionaba. Hice entrar a Durán y los jugadores confiaron en él”, mencionó Marco Silva tras el último partido por la Primeira Liga.

A.C. Milán, club que ganó la Champions League en siete ocasiones, es el primer escollo para Durán y compañía, quienes saldrán al mítico campo de San Siro para arrebatarle la victoria a los “Rossoneri”.

Puerta, a enderezar el camino

La obsesión del presidente y dueño del club más grande de Grecia, Olympiacos, era tener en sus filas a Gustavo Puerta a como diera lugar. La llegada del vallecaucano se dio como un préstamo desde el Nottingham Forest y ahora será parte fundamental del equipo para pelear por la Europa League.

Hoy también iniciará la aventura de Puerta en este torneo que ya jugó en la temporada 2023/24, cuando hacía parte de la plantilla del Bayer Leverkusen que ganó la Liga de Alemania.

Puerta sabe de noches como estas, sin embargo, ante una afición tan efervescente como la griega, debe mostrar su mejor versión, siendo el líder del mediocampo para el técnico Imanol Alguacil.

El duelo será a las 2:00 p.m. ante el Jagiellonia de Polonia. Gustavo llega a esta cita con dos partidos jugados hasta el momento con los blanquirrojos y un gol anotado. Este compromiso se podrá seguir a través de ESPN5 y Disney+.

Los criollos del Ararat armenio

El fútbol armenio es poco protagonista en los torneos de la UEFA. Por esta razón, que un club como el Ararat se lograra meter a la fase de liga es todo un hito y 2 colombianos son parte de este proceso. Julio Bueno y Juan Andrés Balanta, dos criollos que hoy harán historia al ser parte del primer partido del Ararat en la Europa League. El compromiso será contra el Slavia Praga de Chequia a las 11:45 a.m. por ESPN3 y Disney+.

Lea también: Jhon Arias quiere llevar a Palmeiras a una nueva semifinal de Libertadores; ¿a qué hora y dónde ver el partido contra LDU?

¿Cuándo, a qué hora y contra qué equipo debuta el SL Benfica de Jhon Jader Durán en la UEFA Europa League?
El Benfica se enfrenta al AC Milán este miércoles 16 de septiembre a partir de las 2:00 p.m. en el estadio San Siro, con transmisión de ESPN y Disney+.
¿Cómo se dio la llegada de Gustavo Puerta al Olympiacos de Grecia y qué torneo jugará?
Gustavo Puerta se incorporó al Olympiacos en calidad de préstamo procedente del Nottingham Forest, club con el cual afrontará la fase de la UEFA Europa League bajo la dirección técnica de Imanol Alguacil.
¿Qué jugadores colombianos hacen historia con el Ararat armenio en la Europa League y contra quién debutan?
Los colombianos Julio Bueno y Juan Andrés Balanta integran la plantilla del Ararat armenio, club que marca un hito al clasificar a la fase de liga para enfrentarse este miércoles al Slavia Praga de Chequia a las 11:45 a.m.
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