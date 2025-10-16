“Esta actuación es irregular”: el correo que la EPM de Jorge Carrillo ignoró para entregar contrato

Un capítulo inédito por un jugoso y polémico contrato de seguridad que EPM adjudicó en 2023 a una empresa cuestionada tiene hoy contra las cuerdas al exgerente de esa compañía y actual presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo.
Aunque desde agosto de ese año ya se habían hecho públicas las primeras alertas alrededor de la licitación, emitidas por oferentes que consideraban estar siendo sacados del camino con movidas sucias, fue por cuenta de una investigación realizada por la Personería de Medellín que salió a flote nuevo material probatorio que pondría bajo duda las prácticas empleadas por la compañía antioqueña en aquel año para adjudicar un contrato de $73.000 millones.