Colombianos prueban 14 marcas de aseo al año, pero solo se quedan con 4: estas son las estrategias para cuidar el bolsillo

En el mundo del aseo y el cuidado del hogar, la fidelidad del consumidor brilla por su ausencia. Aunque se trata de una categoría que parece rutinaria y predecible, la realidad es otra: los colombianos prueban en promedio 14 marcas de aseo al año, pero solo se quedan con 4.
Así lo revela el más reciente estudio Banco de Insights de Kantar Insights, que radiografía un mercado saturado, fragmentado y en el que conectar emocionalmente es la clave para permanecer.
El informe analizó 20 marcas de distintas categorías —desde detergentes, suavizantes y jabones para ropa, hasta lavaplatos, blanqueadores, limpiadores multiusos, aromatizantes y productos para pisos— con el propósito de entender cómo cada segmento contribuye a construir valor en la categoría y cuáles son los principales retos de las marcas para diferenciarse y ganarse un lugar estable en los hogares.
Puede leer: ¿Los colombianos viven endeudados? 70% de lo que gastan se financia con préstamos, revela Raddar