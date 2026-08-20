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Jorge Lemus, exdirector de la DNI, confirmó que ofrecieron bienes de la SAE y pagos a guerrilleros

Lemus reconoció que se hacían ofrecimientos a fuentes para obtener información, pero aseguró que nunca se entregaron bienes de la SAE y confirmó pagos a personas vinculadas con grupos guerrilleros.

  • Jorge Lemus, exdirector de la DNI durante el gobierno de Gustavo Petro, habló sobre los ofrecimientos a fuentes y los pagos realizados por la entidad. UIAF.
    Jorge Lemus, exdirector de la DNI durante el gobierno de Gustavo Petro, habló sobre los ofrecimientos a fuentes y los pagos realizados por la entidad. UIAF.
  • Jorge Lemus, exdirector de la DNI,
    Jorge Lemus, exdirector de la DNI,
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Una nueva polémica rodea a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro, luego de que Semana revelara un audio de una reunión entre Jorge Lemus, quien estuvo al frente de esa entidad, y Manuel Antonio Castañeda, conocido como el Narcochofer, un hombre señalado de haber servido como interlocutor entre sectores de la mafia y funcionarios del gobierno.

De acuerdo con la investigación publicada por Semana, en la grabación se habla de un supuesto acuerdo que contemplaba bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y gestiones para frenar algunas detenciones, a cambio de información entregada por fuentes vinculadas con estructuras criminales.

Antes de que el audio fuera divulgado, Lemus concedió una entrevista a Semana en la que entregó su versión sobre lo ocurrido. El exdirector de la DNI confirmó que este tipo de ofrecimientos se hacían a fuentes, pero sostuvo que no significaban necesariamente que los beneficios fueran a concretarse.

Jorge Lemus, exdirector de la DNI,
Jorge Lemus, exdirector de la DNI,

Lemus confirma pagos a fuentes vinculadas con guerrillas

Otro de los aspectos que llamó la atención en sus declaraciones fue la confirmación de que durante su paso por la DNI sí se realizaron pagos a fuentes, entre ellas personas vinculadas con grupos guerrilleros y estructuras delincuenciales.

Lemus aclaró que estos pagos no correspondían necesariamente al esquema formal de recompensas. Según explicó, las recompensas eran responsabilidad del Ejército, mientras que la DNI podía realizar pagos a fuentes que suministraran información considerada relevante.

Fuentes sí se pagaban”, afirmó el exdirector de Inteligencia, quien agregó que esos desembolsos se realizaban principalmente fuera de Bogotá y estaban dirigidos a personas que mantenían informada a la entidad sobre actividades de grupos armados y organizaciones criminales.

Las declaraciones se conocen en medio de cuestionamientos sobre las reuniones y acercamientos de funcionarios de organismos de inteligencia con personas relacionadas con estructuras criminales. El propio Lemus enfrenta además una investigación relacionada con reuniones con el abogado de alias Papá Pitufo.

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Bloque de pregunta y respuestas

¿Qué dijo Jorge Lemus sobre los bienes de la SAE y el Narcochofer?
Jorge Lemus confirmó que durante acercamientos con fuentes podían hacerse ofrecimientos para obtener información, pero aseguró que los bienes de la SAE mencionados en el audio nunca fueron entregados ni que él gestionó su entrega ante esa entidad.
¿Quién es Jorge Lemus y qué cargo tuvo durante el gobierno de Gustavo Petro?
Jorge Lemus fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro. Su nombre volvió a aparecer tras la publicación de un audio sobre reuniones y ofrecimientos relacionados con fuentes vinculadas a estructuras criminales.
¿La DNI podía pagar a fuentes guerrilleras por información?
Según Jorge Lemus, la DNI sí realizaba pagos a determinadas fuentes para obtener información de seguridad nacional. El exdirector explicó que estos pagos eran diferentes de las recompensas, que según su versión correspondían al Ejército.
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