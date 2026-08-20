Medellín pedirá ayuda en EE.UU. para rastrear abusadores de niños que emplean videojuegos

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, visitará Estados Unidos para revisar cómo avanza la estrategia internacional para capturar a extranjeros señalados de abusar y explotar sexualmente a los niños en la ciudad. El viaje fue anunciado este jueves por el alcalde, quien anticipó que se sentará con los representantes de varios organismos de seguridad y agencias federales para avanzar en esa agenda. “Para mí es una obsesión acabar con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín, ojalá en Colombia y en el mundo. Aquí en Medellín dimos el paso: no negar el problema, sino ser el símbolo de la solución”, expresó el alcalde. Le puede interesar: ¿Dinero de la corrupción en Medellín terminó en EE. UU.? Federico Gutiérrez se reunirá con el FBI para entregar pistas Pese a que desde que se lanzó esta iniciativa hace más de dos años, en Medellín las capturas de personas vinculadas a denuncias de explotación sexual se dispararon un 1.100%, el mandatario local señaló que son muchos los temas por mejorar y por los que se hace necesario un nuevo espacio de trabajo. Dentro de los principales temas aparece el de cómo mejorar la capacidad de las autoridades para proteger a los niños de Medellín en los entornos digitales.

El alcalde acotó que se ha identificado que los niños están siendo abordados por depredadores sexuales a través de videojuegos, en donde estos se hacen también pasar por niños y los inducen y presionan para abusarlos. “Uno de los temas más difíciles que hay hoy alrededor de la explotación sexual infantil tiene que ver con los delitos cibernéticos a través de las redes sociales y de juegos que descargan los niños. Ellos se encierran en sus habitaciones a jugar de manera aparentemente inofensiva para los padres, pero a través de esas redes entran otras personas”, dijo Gutiérrez. Siga leyendo: “El abuso sexual está naturalizado en muchas comunas y corregimientos”: primera dama de Medellín “(Los abusadores) se hacen pasar por niños o niñas, pero realmente son unos monstruos que les empiezan a pedir fotos. Una vez obtienen la primera foto, viene el chantaje, luego el abuso, la cita y muchas otras aberraciones que se cometen”, agregó. Sobre este tema, Gutiérrez anotó que, en la ciudad de Phoenix, Arizona, está el laboratorio más grande del mundo en cibercrimen asociado a pornografía infantil, del cual la ciudad quiere tener apoyo y aprender. A pesar de ese panorama, Gutiérrez agregó que en los esfuerzos binacionales para proteger a los menores se ha logrado capturar, en coordinación con agencias como HSI (Homeland Security Investigations), a ciudadanos estadounidenses en su propio territorio. Así mismo, se han logrado dos condenas a cadena perpetua en menos de medio año, además de otras personas en Medellín que también han sido capturadas y están siendo juzgadas.

El burgomaestre resaltó que en Medellín recientemente se lanzó la operación Liberterra 2, en la que las policías del mundo se han unido, con la coordinación de Interpol, para combatir la explotación sexual de niños. Finalmente, el alcalde apuntó que en la agenda de su visita a Estados Unidos también estará una reunión en el FBI, en donde se revisará la lucha contra el terrorismo, con base en acciones que en Medellín han ejecutado estructuras de las disidencias de las Farc, y también se hablará de la lucha contra la corrupción, sobre todo del pedido de ayuda internacional que ya ha realizado la Alcaldía en medio de su auditoría forense para rastrear la ruta que habría seguido el dinero de la corrupción hacia Panamá y luego Estados Unidos.

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