Jorge Rausch anunció que no participará en nueva edición de MasterChef: “¡Mucha suerte y una temporada espectacular!”

Desde hace once años, Jorge Rausch hace parte de uno de los programas televisivos más queridos por los colombianos. El chef bogotano comenzó su participación como jurado en las primeras temporadas de MasterChef, cuya edición Celebrity se transmite actualmente.
Sin embargo, Rausch no solo hace parte del equipo de la edición colombiana, sino que también es jurado de MasterChef Ecuador, donde comparte el panel calificador con Carolina Sánchez e Irene González.
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Desde la primera emisión del reality de cocina en el país vecino, el cocinero ha participado en el programa, pero después de siete años de colaboración acaba de anunciar que no podrá hacer parte de la próxima temporada. La noticia la dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram.
“Tristemente no podré participar esta temporada de MasterChef Ecuador: mis compromisos en Colombia me impiden ir a Uruguay por tanto tiempo. Gracias a todo Ecuador y al equipo por tanto cariño. A mis chicas Irene y Carolina, al equipo y a todo Ecuador, ¡mucha suerte y una temporada espectacular! ¡Bien jugado!”, escribió en la red social.