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Jorge Rausch anunció que no participará en nueva edición de MasterChef: “¡Mucha suerte y una temporada espectacular!”

Jorge Rausch anunció que no participará en la próxima temporada de MasterChef Ecuador debido a sus compromisos profesionales en Colombia.

  • Jorge Rausch es jurado de MasterChef Colombia y MasterChef Ecuador. FOTO: Colprensa / Food Network.
    Jorge Rausch es jurado de MasterChef Colombia y MasterChef Ecuador. FOTO: Colprensa / Food Network.
El Colombiano
El Colombiano
hace 39 minutos
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Desde hace once años, Jorge Rausch hace parte de uno de los programas televisivos más queridos por los colombianos. El chef bogotano comenzó su participación como jurado en las primeras temporadas de MasterChef, cuya edición Celebrity se transmite actualmente.

Sin embargo, Rausch no solo hace parte del equipo de la edición colombiana, sino que también es jurado de MasterChef Ecuador, donde comparte el panel calificador con Carolina Sánchez e Irene González.

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Desde la primera emisión del reality de cocina en el país vecino, el cocinero ha participado en el programa, pero después de siete años de colaboración acaba de anunciar que no podrá hacer parte de la próxima temporada. La noticia la dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Tristemente no podré participar esta temporada de MasterChef Ecuador: mis compromisos en Colombia me impiden ir a Uruguay por tanto tiempo. Gracias a todo Ecuador y al equipo por tanto cariño. A mis chicas Irene y Carolina, al equipo y a todo Ecuador, ¡mucha suerte y una temporada espectacular! ¡Bien jugado!”, escribió en la red social.

El bogotano explicó que lamenta no poder regresar al set de este programa, pero sus compromisos en Colombia se lo impiden. Las cuatro temporadas anteriores de la versión ecuatoriana se grabaron en nuestro país, en los mismos estudios donde se realiza la edición colombiana. Sin embargo, este año TeleAmazonas, de Ecuador, decidió trasladar la producción a Uruguay.

En el mensaje que acompañó la publicación, Rausch escribió: “Ecuador, los quiero mucho y vienen cositas por allá pronto. Les estaré contando”. Erika Vélez, actriz y presentadora del formato en sus primeras temporadas en Teleamazonas, reaccionó con un “te adoro”, mientras que la chef Irene González aseguró que lo extrañarán. En los comentarios, varios seguidores también expresaron su admiración por el bogotano y señalaron que lo extrañarán en el programa que se estrenará en noviembre.

¿Qué ha pasado en MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Por lo pronto, en Colombia, Rausch continuará como jurado de MasterChef Celebrity, que avanza hacia una nueva etapa de la competencia con 12 participantes después de la eliminación de Martha Restrepo. La actriz quedó fuera del programa tras un reto con camarones.

Además, la competencia abrió la puerta al reintegro de participantes eliminados. Siete exparticipantes regresaron a la cocina para disputar dos oportunidades de volver al programa y enfrentaron un reto en el que debían utilizar suero costeño en una preparación salada.

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El primer cupo quedó en manos de Virginia, quien consiguió 7,97 puntos con un plato de puré de yuca, chicharrón, cebollas encurtidas, salsa roja, aceite verde y queso frito. En esta prueba, los encargados de calificar no fueron los chefs, sino los 12 concursantes que permanecían en competencia, quienes probaron los platos sin conocer a sus autores.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Jorge Rausch no estará en la próxima temporada de MasterChef Ecuador?
Jorge Rausch no participará en la próxima temporada de MasterChef Ecuador porque sus compromisos profesionales en Colombia le impiden trasladarse a Uruguay durante el tiempo que requiere la producción.
¿Dónde se grabará la próxima temporada de MasterChef Ecuador?
La próxima temporada de MasterChef Ecuador se grabará en Uruguay, una decisión de TeleAmazonas que también influyó en la salida de Rausch del programa. Las cuatro temporadas anteriores se habían grabado en Colombia.
¿Jorge Rausch seguirá siendo jurado de MasterChef Celebrity Colombia?
Sí. Jorge Rausch continuará como jurado de MasterChef Celebrity Colombia, programa en el que actualmente participa junto a Nicolás de Zubiría y Belén Alonso. La edición colombiana avanza con 12 participantes y también abrió una etapa de reintegro para concursantes eliminados.
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