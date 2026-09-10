Nuevo director de DNI llega al cargo con amplio recorrido en Inteligencia y varias polémicas a cuestas, ¿cuáles son?

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que en el último cuatrienio del gobierno de Gustavo Petro estuvo liderada por exguerrilleros del M-19, dará un timonazo con la designación del general en retiro Jorge Andrés Zuluaga López. El presidente Abelardo de la Espriella oficializó su nombramiento con el decreto 1374 de 2026, firmado el pasado 9 de septiembre, y de inmediato empezaron a levantarse voces a favor y en contra de la decisión. Zuluaga López es un militar con amplia experiencia en el arma de Inteligencia. Entró al Ejército Nacional en la década del 80 y, al convertirse en alto oficial, tuvo a su cargo importantes unidades, como la Regional de Inteligencia Militar N.º 5 (Rime 5), con jurisdicción en Cundinamarca, Tolima, Huila y el Eje Cafetero. Estuvo al frente de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC) y participó en la famosa Operación Jaque, en la cual fueron rescatados 15 secuestrados de las garras de las Farc en 2008, en Guaviare, entre ellos la excandidata presidencial Íngrid Betancourt. Entre sus estudios se cuentan pregrados en Ciencias Militares y Administración de Empresas; una especialización en Alta Gerencia y maestrías en Inteligencia Estratégica, Negocios Internacionales, y Seguridad y Defensa Nacional.

Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de polémicas, que revivieron en la opinión pública a raíz de su nombramiento. Una de las que se opusieron fue la senadora Aída Avella, de la Unión Patriótica (UP). “¿De verdad nombraron al general retirado Jorge Andrés Zuluaga como director de la Dirección Nacional de Inteligencia? ¡Qué horror! ¡Fue acusado por crímenes contra la Unión Patriótica!”. En un trino en la red social X, la funcionaria reiteró que el oficial (r) “perteneció al Batallón Charry Solano, y está siendo investigado por la Fiscalía por el caso de espionaje ilegal a periodistas, opositores y negociadores de paz de la Sala Andrómeda en 2014. ¿Les parece correcto?”. Por el caso de la sala de interceptaciones Andrómeda, Zuluaga estuvo en líos judiciales, aunque no fue condenado. Se trató de una central de inteligencia clandestina que funcionaba en una casa de Bogotá, desde la cual se monitoreaba a las personas involucradas en los diálogos de paz con las Farc en Cuba, además de varias figuras de la prensa y la oposición política, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Por esos hechos fue relevado de su cargo en Inteligencia y trasladado a una oficina de Recursos Humanos hasta la fecha de su retiro. Luego tuvo una breve incursión en la política y fue concejal del municipio de Tenjo, en Cundinamarca, entre 2019 y 2022, con el aval del partido Centro Democrático. También tiene una investigación en curso por supuestos perfilamientos ilegales a integrantes de la UP. El incidente salió a flote en las audiencias de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que en 2024 compulsó copias a la Fiscalía para que abriera un expediente en su contra, que todavía está en etapa de indagación preliminar.

Uno de sus principales retos será sanear una entidad que en el cuatrienio de Gustavo Petro fue utilizada como brazo político del gobierno para atacar a sus opositores, suprimir a los oficiales de la Fuerza Pública que se oponían a la “paz total”, instalar narrativas en la opinión pública para proteger la cuestionada imagen del presidente y su gabinete, y eliminar de los archivos del antiguo DAS los reportes contra los líderes de la izquierda, entre otras irregularidades. La DNI tuvo cuatro directores en la administración pasada, todos exmiembros de la guerrilla del M-19 y sin ninguna experiencia en asuntos de Inteligencia de Estado, situación que afectó los procesos investigativos, las operaciones y la administración de fuentes nacionales y extranjeras. Esto a la postre significó un duro golpe para la reputación y la confiabilidad de la entidad en el gremio de las agencias de Inteligencia. De manera extraoficial, se ha dicho que Zuluaga López reorganizaría la cúpula del organismo con la siguiente nómina: el coronel (r) de la Policía, Giovanni Antonio Madariaga Pérez, sería el director de Inteligencia Estratégica; y bajo su mando estarían el coronel (r) Hernando Antonio Vallejo Valencia (de la Policía) y el coronel Jorge Ignacio Calixto Guauque (del Ejército), como subdirectores de Operaciones y de Análisis, respectivamente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El director de Contrainteligencia sería el coronel (r) de la Policía, Jesús Eduardo Cruz Silva; y como asesor de la Dirección entraría el coronel (r) de Policía Carlos Arturo Narváez Martínez. Una civil, Laura Melisa Ceballos Delgado, sería la directora de Gestión Institucional. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Director de Policía confirmó que Petro buscó debilitar el aparato de inteligencia del Estado. BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS