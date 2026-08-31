Corte ratificó la condena contra exalcalde de Envigado Jose Ignacio Mesa por alianzas con ‘Don Berna’ y ‘La Oficina’

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 76 meses de prisión —6,3 años— contra José Ignacio Mesa Betancur, exalcalde de Envigado y exsenador, por el delito de concierto para delinquir agravado y sus nexos con la organización criminal conocida como “La Oficina de Envigado”.

La decisión fue tomada por la Sala de Casación Penal al resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia de la Sala Especial de Primera Instancia, que había impuesto la pena al dirigente político.

Según la sentencia, Mesa Betancur recibió apoyo de “La Oficina de Envigado”, organización criminal que controla casi todas las actividades criminales en Medellín, para llegar a la Alcaldía de Envigado en 1995 y posteriormente para sus aspiraciones al Senado, durante dos periodos consecutivos. A cambio, los jefes del grupo criminal habrían obtenido influencia burocrática dentro de la administración municipal.

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La Corte dio credibilidad a los testimonios de Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quienes declararon sobre la relación entre ‘La Oficina’ y el exmandatario.

Según dichas declaraciones, el condenado habría buscado a Daniel Mejía Ángel, alias Danielito, y a Gustavo Upegui, entonces líderes de La Oficina, para obtener su apoyo y posicionarse en dichos cargos públicos. Estos apoyos habrían comenzado desde 1994 hasta inicios de los 2000.

De acuerdo con el fallo, la organización criminal aportó recursos económicos a las campañas de Mesa Betancur y, gracias a su dominio territorial, también le habría garantizado apoyo electoral. La Corte señaló que este respaldo se dio para su candidatura a la Alcaldía de Envigado para el periodo 1995-1997 y para sus aspiraciones al Senado.