Tim Cook dice adiós a Apple tras 15 años al frente de la compañía

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, ha enviado a todos los empleados una carta de despedida en su último día al frente de la compañía en la que ha agradecido a todos su dedicación y ha mostrado su “enorme confianza” en John Ternus, quien le sustituirá a partir del 1 de septiembre.
“Extrañaré liderarlos y acompañarlos en cada paso, aunque me reconforta enormemente ceder el mando a alguien tan brillante, maravilloso y capaz como John. Pocas personas entienden lo que se necesita para crear productos que cambien el mundo como lo hace John, y estoy sumamente entusiasmado con su liderazgo”, reza el comunicado, recogido por ‘Bloomberg’.