Tim Cook dice adiós a Apple tras 15 años al frente de la compañía

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, ha enviado a todos los empleados una carta de despedida en su último día al frente de la compañía en la que ha agradecido a todos su dedicación y ha mostrado su “enorme confianza” en John Ternus, quien le sustituirá a partir del 1 de septiembre. “Extrañaré liderarlos y acompañarlos en cada paso, aunque me reconforta enormemente ceder el mando a alguien tan brillante, maravilloso y capaz como John. Pocas personas entienden lo que se necesita para crear productos que cambien el mundo como lo hace John, y estoy sumamente entusiasmado con su liderazgo”, reza el comunicado, recogido por ‘Bloomberg’.

Tim Cook asumió el cargo de consejero delegado de Apple el 24 de agosto de 2011, siendo el sucesor del propio fundador de la empresa, Steve Jobs, y quien llevó los iPhone -el producto estrella de la compañía- a los bolsillos de millones de personas. Desde que asumió la presidencia, Apple ha multiplicado por más de 13 su capitalización bursátil, al pasar de unos 348.000 millones de dólares (320.000 millones de euros) a alrededor de 4,54 billones de dólares (4,17 billones de euros). “La verdad es que, sea lo que sea que se pueda decir sobre mi éxito, sé que todo se debe a ustedes. Han sacado lo mejor de mí. En toda mi vida, jamás había visto ni trabajado con un equipo tan extraordinario, y cada día tengo la oportunidad de presenciar más ejemplos de ello”, se ha referido Cook respecto a la plantilla de Apple. Apple ha sido una de las principales empresas de este siglo, es parte de ‘las 7 magníficas’ y la segunda compañía con mayor capitalización bursátil en el mundo, con cerca de 4,5 billones de dólares estadounidenses (alrededor de 3,91 billones de euros al tipo de cambio actual).

El 20 de abril Apple anunció la finalización del mandato de Cook, que dejará el cargo este mismo martes 1 de septiembre, y pasará a ser el presidente ejecutivo. Ternus, designado como su sucesor, se enfrentará a una nueva era de la IA y a los nuevos retos geopolíticos, como los aranceles y las guerras comerciales. “Juntos hemos creado algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado o logrado por sí solo. Y ese es el secreto de nuestro éxito. Sacamos lo mejor de cada uno. Nos apoyamos mutuamente. Hemos hecho posible dejar nuestra huella en el universo, como Steve Jobs la describió una vez, gracias a quienes somos, a lo que creemos, a nuestros valores y a nuestra visión del mundo”, ha resaltado Cook.

John Ternus, el sucesor de Jobs y Cook en Apple Foto: Cortesía Apple

El legado de Tim Cook

Cook centró su estrategia en el teléfono inteligente como la principal interfaz entre las personas y el mundo digital. Este producto se ha mejorado continuamente y se ha vendido por todo el mundo, de forma que la era de Cook se ha centrado más en las mejoras de los productos diseñados en la era de Steve Jobs --como los ordenadores Mac, el iPhone, el iPad y la App Store-- que en la creación de productos revolucionarios, como lo fue el propio iPhone en su momento. Otros de los productos creados por Apple durante la etapa de Cook, como los relojes Apple Watch y los AirPods, contribuyeron a la empresa, pero no han sido la línea principal del negocio, ya que todos estos productos han funcionado como accesorios de los teléfonos inteligentes.

Asimismo, el consejero delegado ha apostado por la globalización, fabricando sus productos en China y posteriormente vendiéndolos por todo el mundo, lo que ha permitido que Apple pudiera ahorrar en costes de producción y se expandiera con mayor facilidad. Esta estrategia ha contribuido a que las acciones de Apple puedan cotizar en torno a los 310 dólares (285 euros), frente a los 11,25 dólares por título (10,35 euros) que valían en 2011. El gigante tecnológico obtuvo un beneficio neto récord de 29.789 millones de dólares (26.112 millones de euros) entre los meses de abril y junio, tercer trimestre fiscal para la compañía, lo que representa un avance del 27% en comparación con las ganancias contabilizadas por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio precedente.

El futuro de Ternus

El nuevo CEO de Apple, hasta ahora vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware y directivo con 25 años de trayectoria en la firma, deberá mantener el foco en la IA, que está modificando el mercado a un ritmo sin precedentes. Desde el inicio de la era de la inteligencia artificial, con el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la respuesta de Apple “ha sido tibia” y ahora “depende de la familia Gemini de Google”, según ha señalado The Economist. En concreto, Apple ha sido percibida como más lenta que rivales como Microsoft, Google y Meta en la carrera de la IA. El modelo tecnológico de Apple, Siri, que lleva tecnología de Google, no ha convencido a los usuarios como asistente de IA.

En sus recientes respuestas, Apple ha integrado el chatbot de OpenAI, ChatGPT y la herramienta Visual Intelligence en su asistente virtual Siri, como parte de las novedades impulsadas por inteligencia artificial de Apple Intelligence, aunque esta tecnología ha generado dudas en cuanto a la privacidad de los usuarios. Ahora, con el avance de la IA, Ternus deberá decidir si mantiene el modelo de negocio de Apple, haciendo de sus dispositivos la principal puerta de acceso a esta tecnología, o si apuesta por revolucionar el mercado con productos diseñados para integrarse de una forma diferente con la IA. Meta, por ejemplo, ya ha lanzado gafas inteligentes con IA, y Apple podría seguir un camino similar y cambiar el rumbo de su estrategia de producto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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