La historia oculta del parqueadero Padilla: la ‘caja chica’ de las AUC en el centro de Medellín

Todo empezó el jueves 30 de abril de 1998, hace 27 años. Ese día, el país se quejaba de los picos de calor, tal como lo hacemos hoy. Los secuestros, asesinatos y masacres ensangrentaban las páginas de los periódicos, cerca de como lo hacen hoy.
Ese fue el día en que dos oficiales del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) agarraron un hilo suelto y lo jalaron hasta dejar sin costuras el velo que ocultaba el entramado del paramilitarismo en Antioquia y sus departamentos vecinos.
Diana Salinas reconstruyó los hechos a partir del expediente y del testimonio de los oficiales en su libro El laberinto del parqueadero Padilla. Según relata, todo empezó con una llamada anónima.
Les avisaron que esa mañana una camioneta Chevrolet Trooper azul de capota blanca llevaría un cargamento destinado al campamento madre de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Sopetrán, comandado por Luis Arnulfo Tuberquia, alias Menín.