Clásico RCN: José Urián se consagra en la alta montaña tras un mano a mano de película con Óscar Sevilla

El joven venció al veterano, un premio que le sirvió además para convertirse en líder del Clásico RCN, la segunda carrera de importancia de Colombia.
Su nombre es José Misael Urián, corredor que nació hace 22 años en Soracá, Boyacá, y que batalló hasta los metros finales con el español Óscar Sevilla, que el 29 de septiembre cumplirá 49 de edad, para imponerse en la cuarta etapa del denominado Duelo de Titanes, la primera de alta montaña, que tuvo un recorrido de 142.1 kilómetros entre La Dorada y Facatativá.
Urián, del Team Sistecrédito y dirigido por Gabriel Jaime Vélez, cruzó la meta en el primer lugar con un tiempo de 4 horas, 25 minutos y 26 segundos.