@Perrograff desafía las alturas con su arte, ¿ya lo ha visto por la ciudad?

Para Daniel Quiceno, grafitero, de 36 años, más conocido como @perrograff, las paredes y los puentes –a nivel de piso– no eran suficiente lienzo para plasmar su arte, por lo que se armó de valor, se capacitó en el tema de alturas y se arrojó a conquistar las fachadas de los grandes edificios que se alzan en la ciudad. Daniel usa el neomuralismo como la técnica para homenajear a las mujeres paisas, su belleza y su empuje, las adorna con las flores colombianas y las inmortaliza en su obra más grande a la fecha, que es de 1.200 metros cuadrados, esta hace parte de “Calle Flora” un proyecto que involucra la apertura de un hotel en el parque Lleras. Pero no es tarea fácil, por seguridad solo puede llevar consigo alrededor de 20 kilos, su método de suspensión va acompañado de un coordinador de piso que le asiste para los “vuelos” que duran de hora y media a dos horas, desde el techo empieza a descender por la pared hasta llegar al sector, revisa su boceto y enciende su pulverizadora cargada con una pintura acrílica que recubre la fachada y la protege, el mayor reto es conservar las proporciones pues las superficies no son parejas, hay ladrillos, losas, vaciados y recovecos, por eso tras cada vuelo desciende, observa y vuelve a suspenderse en el aire para seguir con el proceso.
