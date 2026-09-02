Joven de 23 años creó una bicicleta eléctrica de bajo costo para conquistar las lomas de Medellín

En Medellín, donde las pendientes hacen parte del recorrido cotidiano de miles de personas y las condiciones del tránsito obligan a los ciclistas a reaccionar rápidamente, un joven de 23 años decidió convertir un problema de movilidad en una oportunidad para crear.
Mateo Bonolly González, estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial del ITM, diseñó y fabricó una bicicleta eléctrica urbana de bajo costo, concebida para responder a las exigencias de las vías de la ciudad y del área metropolitana.
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El proyecto comenzó mucho antes de llegar a los salones de clase. A los 19 años, en el garaje de su familia, Mateo empezó a experimentar con diseños y estructuras, impulsado por una mezcla de pasión por las bicicletas y la necesidad de encontrar soluciones prácticas para el transporte urbano.
Ahora, cuatro años después, aquella iniciativa se convirtió en un emprendimiento que ya genera cuatro empleos directos y que cuenta con el acompañamiento del Centro de Emprendimiento e Innovación del ITM.