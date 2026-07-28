Cargar carro eléctrico en Colombia será más fácil: nueva regulación simplifica reglas para instalar electrolineras

El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40334, una medida con la que busca simplificar el proceso de conexión de las estaciones de carga de acceso público para vehículos eléctricos e híbridos enchufables a la red eléctrica.
La iniciativa pretende acelerar el despliegue de esta infraestructura estratégica, reducir los tiempos de trámite y crear condiciones más favorables para el crecimiento de la movilidad eléctrica en Colombia, uno de los pilares de la transición energética impulsada por el Gobierno.
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La resolución, publicada este 28 de julio de 2026, modifica el artículo 8 de la Resolución 40559 de 2025, con el objetivo de establecer un procedimiento más claro y uniforme para quienes desarrollan proyectos de infraestructura de recarga.