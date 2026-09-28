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Joven de 20 años murió en una carrera en Alejandría, Antioquia. ¿Qué pasó?

A través de un comunicado, el Comité Organizador de la carrera confirmó el suceso y lamentó el fallecimiento del atleta oriundo de San Rafael.

  • Adelante, el joven fallecido en Alejandría. Atrás, panorámica del pueblo donde ocurrió el suceso. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry e imagen tomada de redes.
    Adelante, el joven fallecido en Alejandría. Atrás, panorámica del pueblo donde ocurrió el suceso. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry e imagen tomada de redes.
El Colombiano
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hace 6 minutos
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Lo que estaba previsto como una jornada deportiva en el Oriente antioqueño, terminó en una emergencia fatal en una de las cascadas más bonitas de la subregión.

Según se ha conocido, durante el desarrollo de una carrera atlética en el municipio de Alejandría, un participante resultó muerto. La víctima fue identificada como Rodolfo Morales Quinchia, de 20 años. De quien se ha reseñado era residente de la vereda Los Medios, en el municipio de San Rafael.

De acuerdo a la información disponible, el suceso ocurrió este domingo cuando Morales –como parte de un tramo de la competencia– se sumergió en el afluente que pasa por la icónica cascada del Velo de la Novia, de Alejandría. Sin embargo, no volvió a salir a la superficie.

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En redes, usuarios han comentado que fue tiempo después que se notó que Morales no había vuelto a la competencia, por lo que se dio aviso a las autoridades. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alejandría acudió al sector, pero fue necesario solicitar apoyo especializado para realizar labores de búsqueda subacuática.

Medios locales han reportado que, después de varias labores de búsqueda y recuperación, hacia las 3:30 p.m. del domingo 27 de septiembre, los organismos de socorro lograron recuperar el cuerpo sin vida de las aguas.

A través de un comunicado, el Comité Organizador de la carrera confirmó el suceso y lamentó el fallecimiento de Morales; por lo que expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.

Los organizadores señalaron que las circunstancias del hecho serán objeto de la investigación correspondiente y manifestaron su disposición para colaborar y suministrar la información que sea requerida por las autoridades, dentro del marco de sus competencias y de la ley.

El comité organizador manifestó que la carrera se desarrolló bajo los términos y condiciones establecidos previamente y también indicó que el reglamento contemplaba requisitos de participación, el reconocimiento de los riesgos inherentes a la práctica del trail running, normas de comportamiento deportivo, atención básica de primeros auxilios y disposiciones relacionadas con la seguridad de los participantes.

Los organizadores aclararon, sin embargo, que corresponde a las autoridades competentes establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar las eventuales responsabilidades que puedan derivarse de los hechos.

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El comité cerró su comunicado reiterando su pesar por la muerte del joven y su solidaridad con la familia y los seres queridos de Rodolfo Morales.

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Bloque de Preguntas y Respuestas

¿Cuándo ocurrió la emergencia en la cascada Velo de Novia?
La emergencia ocurrió el domingo 27 de septiembre de 2026, durante el desarrollo del Trail Running “El Paso del Arriero”, en zona rural de Alejandría, Antioquia.
¿Quién era el joven que murió durante el Trail Running en Alejandría?
La víctima fue identificada como Rodolfo Morales Quinchia, de 20 años, residente de la vereda Los Medios, en el municipio de San Rafael.
¿Qué dijeron los organizadores del Trail Running sobre la muerte de Rodolfo Morales?
El Comité Organizador expresó sus condolencias a la familia y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y entregar la información que sea requerida para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
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