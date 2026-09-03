Juan Fernando Quintero confirmó que se retira de la Selección Colombia

A sus 33 años, Juan Fernando Quintero confirmó su adiós de la Selección Colombia. El talentoso centrocampista antioqueño decidió dar un paso al costado luego de disputar el Mundial de Norteamérica, que terminó con la eliminación del combinado patrio en los octavos de final ante Suiza.

El certamen fue, entonces, el último que disputó Juanfer con la camiseta de la Tricolor, después de haber estado presente también en los Mundiales de Brasil-2014 y Rusia-2018. En su primera Copa del Mundo marcó un gol, mientras que en la segunda convirtió otro tanto y entregó dos asistencias.

En Norteamérica, Quintero disputó cuatro partidos y aportó una asistencia en la campaña de Colombia, que terminó en los octavos de final tras caer en la definición por penales frente a al cuadro helvético.

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En entrevista con Saque Largo, de Win Sports, el jugador, actualmente en Independiente Medellín, contó que después de aquel partido le comunicó al cuerpo técnico, encabezado por el argentino Néstor Lorenzo, y a sus compañeros que había tomado la decisión de cerrar su etapa con la Selección.

Quintero explicó que su determinación obedeció a una reflexión personal y a la intención de abrirle espacio a nuevos jugadores.

“Yo dije que me hacía a un costado porque sentía que ya había llegado mi momento; personalmente lo sentía así después de la frustración del Mundial y así se lo manifesté al cuerpo técnico y a mis compañeros”, manifestó Juanfer.

El antioqueño también habló del impacto que tuvo en él la eliminación de ese Mundial y de lo difícil que resultó asimilar la derrota.

“La frustración de perder es algo tan grande, que te genera tantos sentimientos, lloras... En mi caso son 3-4 noches que no duermo porque sufro mucho, no solo por mí, por todos los que estábamos ahí. Soy una persona que piensa mucho en colectivo, veo el sufrimiento de mis amigos y bueno, hay momentos en que uno dice que es bueno salir y dar la oportunidad para que otro llegue”, agregó.

El vínculo de Quintero con la Selección Colombia comenzó el 19 de mayo de 2012, cuando fue convocado por primera vez para los partidos de las eliminatorias frente a Perú y Ecuador.

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Su debut llegó el 16 de octubre de ese mismo año, en un amistoso contra Camerún disputado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla. Colombia se impuso 2-1.

Desde entonces, Juanfer construyó una historia marcada por su talento, goles importantes y actuaciones que quedaron en la memoria de los aficionados.

A nivel de clubes, Quintero también ha dejado una huella importante. Con River Plate conquistó la Copa Libertadores de 2018 y marcó el segundo gol del conjunto argentino en la final ante Boca Juniors, disputada en Madrid.

Posteriormente, con Racing Club, se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024. Actualmente defiende los colores de Independiente Medellín, luego de su más reciente paso por River Plate.

Con su decisión, Quintero pone fin a una etapa de más de una década con la Selección Colombia. El antioqueño se marcha después de disputar 53 partidos, marcar seis goles y entregar 12 asistencias.

“El profe sabe que lo quiero, lo aprecio, le deseo todo lo mejor del mundo”, concluyó Quintero, en referencia a Néstor Lorenzo.

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