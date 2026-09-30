El hostil recibimiento que tuvo Juan Guillermo Cuadrado en su regreso al Atanasio: “La gente no lo entiende, pero toqué la puerta en DIM”

Como era de esperarse, luego de regresar a Colombia para jugar en Millonarios y no en Independiente Medellín, equipo en el que dio a conocer su calidad futbolística para dar luego el salto al balompié internacional, Juan Guillermo Cuadrado tuvo el martes en la noche un recibimiento hostil en el estadio Atanasio Girardot.
El carrilero, de 38 años, fue titular con Millonarios en el empate 2-2 ante el DIM, en juego correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay 2-2026, que estaba aplazada. Después de 18 años en el fútbol internacional, Cuadrado volvió a actuar en el estadio en el que salió como ídolo, pero esta vez fue abucheado por un sector de la tribuna. Incluso, en las graderías apareció una pancarta con el siguiente mensaje: “Hoy nos visita Judas, el traidor”.
Ante esto y frente a las preguntas de los periodistas que lo abordaron después del compromiso, Juan Guillermo se mostró tranquilo y aseguró que este tipo de situaciones hacen parte del fútbol. El jugador, quien estuvo 59 minutos en el campo, indicó que lleva al DIM en el corazón y reiteró que antes de fichar por el cuadro bogotano tocó las puertas del elenco Rojo de Antioquia.